Horoscop DRAGOSTE 2021. Ce zodii își găsesc iubirea, încep relații noi sau au haos în viața sentimentală

Horoscop dragoste 2021 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești. Ce zodii își găsesc iubirea, încep relații noi sau au haos în viața sentimentală

Curând un nou an sosește și odată cu el noi oportuntăți și începuturi. Este șansa unui nou început, după ce anul precedent, 2020, nu a fost întocmai unul foarte bun, având suișurile si coborâșurile lui, de aceea oamenii speră venirea unui an extraordinar, în care micile dorințe să devină realitate. Horoscopul anului 2021 anunță dragoste și regăsire pentru toate zodiile, dar și neliniști emoționale.

E ste un an imprevizibil, un an cu un puternic impact emoțional pentru noi toți, în care vom învăța să fim mai buni, să ne redescoperaim puterile interioare, să credem în bunătate și în iubire. În acest an, unele zodii se vor bucura cu adevarat de noroc în dragoste, căci astrele le susțin în mod aparte.

Horoscopul iubirii 2021 pentru fiecare zodie în parte:

BERBEC – Dragostea se arată în viață voastră încă din primele luni ale anului. Deși atracția va fi mare, rămâneți cu ochii deschiși. Nativii singuri vor simți nevoia să experimenteze mult, iar cei aflați deja în relații stabile se vor bucura de o atmosfera excelentă în cuplu. Comunicarea va fi cuvântul de ordine în viață sentimentală. Eventualele conflicte vor fi aplanate, iar legăturile vor fi și mai puternice după aceea.

TAUR – Prima jumătate a anului aduce o serie de schimbări în viață sentimentală, fie că vorbim despre relații deja consolidate, fie că vorbim despre nativi celibatari. Putem vorbi chiar despre o situație de criză, însă lucrurile se pot rezolva cu o escapadă în doi, care să va ofere ocazia să va rezolvați problemele. În a doua parte a anului lucrurile se schimbă radical. Taurii singuri ar putea găsi dragostea, cei care se află în relații disfuncționale ar putea decide să le pună în sfârșit capăt, iar cei care și-au găsit deja perechea vor da un „refresh” poveștii lor de dragoste. Atenție la perioadele tensionate! Nu vreți să va certați cu partenerul în public sau în fața prietenilor și să arătați ridicol, nu?

GEMENI – Undeva în ianuarie sau februarie s-ar putea să va îndrăgostiți la prima vedere. Profitați de ocazie și nu lăsați timiditatea să vă pună piedici. Norocul nu se arată chiar pe toate drumurile! Vă veți bucura din plin de dragoste anul acesta dacă veți ști să nu dați cu piciorul oportunităților. Veți avea o senzualitate aparte mai ales în a doua jumătate a anului, când s-ar putea să vă întâlniți sufletul pereche. Dacă sunteți deja implicați într-o relație, lucrurile stau și mai bine. Aveți ocazia să o consolidați dacă veți învață să vă apreciați perechea așa cum merită și dacă veți înțelege că dragostea nu pică din cer, ci este ca o floare delicată, care are nevoie constantă de îngrijire.

RAC – Venus vă copleșește cu iubire încă de la începutul anului. Fie că sunteți într-o relație, fie că încă mai căutați partenerul perfect, lucrurile se vor așeza fix așa cum vă doriți. Nimic nu stă în calea fericirii voastre în această perioadă. În a doua jumătate a anului este posibil să apară o dragoste fulgerătoare, care vă va consuma și vă va face să renașteți în fiecare zi.

LEU – Cei aflați în căutarea marii iubiri s-ar putea să o găsească în prima parte a anului 2021. Deși ai decis să îți închizi porțile inimii, povestea de iubire pe care o pregătesc astrele pentru tine va „lovi” pe neașteptate, acolo unde nu ai crede vreodată că poți găsi dragostea. S-ar putea să fie vorba despre o persoană pe care o cunoști deja, dar pe care nu ai privit-o ca pe un potențial partener. Mulți dintre voi hotărăsc că ar fi timpul să întemeieze o familie și din această cauză s-ar putea ca aparențele să-i înșele atunci când se îndrăgostesc. Pentru Leii aflați deja în relații lucrurile nu stau, însă, la fel de bine. Sunt posibile tensiuni și conflicte, însă cu diplomație și poate cu o excursie în doi lucrurile au șanse să revină la normal.

FECIOARĂ – Anul începe cu ceva turbulențe în viața sentimentală pentru Fecioare. Va trebui să luați o decizie inevitabilă, chiar dacă o veți amâna un timp, însă trebuie să o discutați și cu partenerul înainte. Pentru nativii singuri astrele prefigurează o aventură sau poate reaprinderea unei povești de iubire mai vechi, care a rămas „în coadă de pește”. Fecioarele sunt foarte seducătoare în 2021 și, poate, mai pasionale ca niciodată.

BALANȚĂ – În primele luni din 2021 casa dragostei este dominată de Neptun, o planetă care de obicei nu vine cu vești bune. Vă veți simți singuri chiar dacă sunteți într-o relație, unii dintre voi s-ar putea chiar să se despartă. Pe de altă parte, relațiile noi pe care le-ar putea începe Balanțele ar putea fi unele de lungă durata. Cuvântul cheie în dragoste anul acesta va fi „sinceritate”.

SCORPION – Astrele v-au pregătit multă iubire în 2021. Relația în care va aflați merge perfect, veți fi copleșiți de surprize plăcute din partea partenerilor. Scorpionii singuri pot să-și schimbe, în sfârșit, „statutul”, dacă vor ține ochii deschiși și vor ști să profite de oportunitățile ce le ies în cale. Pe la jumătatea anului s-ar putea să aveți un moment de răzvrătire, să va simțiți încorșetați într-o relație și să simțiți nevoia să vă recăpătați libertatea. „Furtuna” va trece, însă, repede și va urma o perioadă de calm și armonie. Cei pe care ultima parte a anului îi va prinde tot singuri au șansa să găsească acea iubire excepțională la care visau de multă vreme.

SĂGETĂTOR – Pe voi vă pasc o serie de alegeri greșite în plan sentimental, din cauză că sunteți prea visători în 2021. Săgetătorii aflați într-o relație vor avea episoade de gelozie și în care vor fi suspicioși peste măsură, însă în a doua parte a anului se liniștesc și armonia se întoarce în viața de cuplu. Săgetătorii singuri s-ar putea să aibă surpriza ca o prietenie veche să evolueze într-o relație.

CAPRICORN – În primele luni din 2021, viața voastră sentimentală va fi ca un roller-coaster, iar tensiunile în dragoste se vor amplifica odată cu apropierea verii, când s-ar putea să călcați strâmb, fără să vă mai gândiți la consecințe. Nativii singuri ar putea fi orbiți de entuziasmul unei noi cuceriri și ar putea să aibă mult de suferit din cauză că nu au gândit suficient de bine lucrurile înainte.

VĂRSĂTOR – Euforia domnește în viața voastră sentimentală. Luna ianuarie vă poate aduce o iubire nouă, poate chiar o dragoste la prima vedere, care vă va da toată viață peste cap pentru moment. Flacăra se va stinge, însă, destul de repede. Pentru Vărsătorii aflați în relații stabile veștile sunt bune, deoarece acestea vor deveni și mai solide.

PEȘTI – Voi ați tras lozul cel mare al anului 2021 în dragoste. Va așteaptă o mulțime de satisfacții, fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-o relație. Totul pare în echilibru perfect în viața amoroasă; atenție, însă, la promisiunile pe care nu le puteți onora și care vă vor face să vă simțiți presați!

Dacă începeți o relație nouă, deschideți bine ochii și aveți răbdare ca aceasta să „crească”, în loc să forțați lucrurile. Este momentul potrivit să învățați să va exprimați sentimentele. Mare atenție la o fostă iubire care bate din nou la ușa voastră! Oricât ar fi de tentantă „oferta”, nu va face decât să redeschidă rănile vechi și să provoace o nouă suferință.

