Haosul recalculării pensiilor continuă: Minerii au ieșit în stradă pentru proteste după ce pensia le-a scăzut dramatic. Casele de pensii cer Poștei să oprească deciziile

Tot mai mulți pensionari sunt revoltați în urma primirii deciziilor de recalculare a pensiilor. Oamenii din toată țara s-au îmbulzit la casele de pensii teritoriale pentru a cere explicații. În Alba, casa de pensii a cerut să fie oprită distribuirea anumitor decizii de pensie, existând suspiciunea de date eronate. Directorul general al Poștei, Valentin Ștefan, a confirmat că au fost mai multe situații în care chiar decizii care au ajuns la pensionari au fost ulterior recuperate de la aceștia pentru a fi returnate către Casa de Pensii.

În cursul zilei de joi, 22 august 2024, în Alba, zeci de pensionari au sunat la redacția Ziarul Unirea (ediția tipărită) pentru a se plânge că deciziile de recalculare a pensiilor pe care le-au primit cu 2-3 zile în urmă, au fost ridicate din nou de poștași, care le spun că sunt greșite.

Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poștărița de aici de la noi și mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu știu ce greșeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 și ceva am ajuns la 3.000 și ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile și a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.

Casa Județeană de Pensii Alba refuză să comunice numărul deciziilor de recalculare greșite (reținute la Poștă pentru a fi reanalizate), dar potrivit surselor ziarulunirea.ro, numărul acestora este de peste 1.000, adică numai în județ există un număr de decizii eronate mai mare decât cel anunțat la nivel național de Casa Națională de Pensii.

Revoltă a fost și în Petroșani, unde foştii mineri au protestat pe străzile din oraș, nemulțumiți că deciziile de recalculare au dus la scăderi dramatice ale pensiilor. Aceştia speră ca vocea lor să fie auzită, iar Guvernul să găsească o soluţie şi pentru ei, potrivit Antena 3 CNN.

În București, încă de la primele ore, mii de persoane au venit la casa de pensii de sector pentru a face contestații. Oamenii sunt nemulțumiți la indexarea cu rata inflației nu vor mai beneficia de majorare.

Și la Casa de Pensii Ilfov sunt persoane nemulțumite, care spun că au găsit erori în formula de calcul.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat că au fost mai multe situații în care chiar decizii care au ajuns la pensionari au fost ulterior recuperate de la aceștia pentru a fi returnate către Casa de Pensii.

„A existat acea situație în care doi salariați au luat de la câteva persoane. Știu că s-a vehiculat cifra 17 în spațiul public, în realitate noi n-am reușit să identificăm mai mult de 10 persoane care au înmânat aceste decizii, iar explicația salariaților a fost că au vrut să-i ajute pe acești pensionari să nu mai meargă ei la Casa de Pensii, ci să le ducă poștașul. Într-adevăr există aceste situații în care casele de pensii ne solicită să oprim de la distribuire anumite decizii„, a declarat Valentin Ștefan.

Politicienii spun că legea e bună

Marius Humelnicu (PSD), a declarat la Antena 3 CNN că legea „e bună, dar nu e perfectă”.

„Când 3,8 milioane de pensionari câștigă de la 1% la 100% și reducem din inechitățile din acești ultimi 30 de ani spunem că e bine”, a declarat Humelnicu.

El a spus că sunt și „greșeli materiale sau umane” când s-a completat o decizie greșită și a precizat că vor fi amendamente cu privire la grupele 1 și 2, cazurile speciale și persoanele cu dizabilități.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI