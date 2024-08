VIDEO: Decizii de recalculare a pensiilor greșite, ridicate înapoi de poștași în Alba. Surse – Numărul deciziilor eronate din județ îl depășește chiar și pe cel anunțat oficial la nivel național

Decizii de recalculare a pensiilor greșite, ridicate înapoi de poștași în Alba. Surse – Numărul deciziilor eronate din județ îl depășește chiar și pe cel anunțat oficial la nivel național

În cursul zilei de joi, 22 august 2024, zeci de pensionari au sunat la redacția Ziarul Unirea (ediția tipărită) pentru a se plânge că deciziile de recalculare a pensiilor pe care le-au primit cu 2-3 zile în urmă, au fost ridicate din nou de poștași, care le spun că sunt greșite.

Telefonul suna efectiv ca la gară. Abonații și cititorii Ziarul Unirea, ediția tipărită, spuneau că poștașii circulă cu tabele (borderouri) cu decizii de recalculare a pensiilor care ar urma să fie retrase sau după caz (cele mai numeroase), oprite de la distribuire.

”Am primit decizia săptămâna trecută, dar după un timp a venit poștărița de aici de la noi și mi-a cerut să îi dau decizia înapoi. Nu a specificat nimic, a zis doar că nu știu ce greșeli ar fi la socoteli. Avea un tabel lung cu numele celor la care trebuia să le ia deciziile înapoi. Pensia mea era mai mare cu 700-800 de lei, de la 2.000 și ceva am ajuns la 3.000 și ceva. Am lucrat peste 35 de ani, poate mai mult, am vechime multă. M-am bucurat câteva zile și a luat-o înapoi”, a declarat un vârstnic pentru ziarulunirea.ro.

O altă pensionară din județ a declarat pentru publicația noastră că și ei i s-a cerut să returneze decizia abia primită: ”Poștașul mi-a spus că trebuie să o dau înapoi și am dus-o la oficiul poștal din localitate. Nu mi-a spus ce e greșit, doar că de la Casa de Pensii s-a sunat la Poștă ca toate deciziile recalculate greșit să fie înapoiate.”

De asemenea, vârstnicii de pe străzile Siretului, Iașilor și Plevnei din Alba Iulia nu au primit deciziile: ”Poștărița ne-a spus că nu le aduce că a primit de la Casa de Pensii un tabel și că trebuie toate revizuite. Le-a trimis să le ia înapoi și care sunt la Poștă să nu le mai distribuie fiind greșite.”

Uite decizia, nu e decizia! Decizie primită în urmă cu 3 zile, retrasă ieri și adusă înapoi astăzi!

De noaptea minții este ce s-a întâmplat vineri. Un pensionar din județul Alba a declarat pentru ziarulunirea.ro că a primit decizia acum trei zile , iar după ce poștașul i-a adus decizia, adică joi, acesta a venit și-a cerut-o înapoi. A plecat joi cu decizia (presupus eronată). Vineri, același poștaș, i-a adus aceeași decizie care se presupune că ar fi fost greșită, înapoi!

Casa Județeană de Pensii Alba refuză să comunice numărul deciziilor de recalculare greșite (reținute la Poștă pentru a fi reanalizate), dar potrivit surselor ziarulunirea.ro, numărul acestora este de peste 1.000, adică numai în județ există un număr de decizii eronate mai mare decât cel anunțat la nivel național de Casa Națională de Pensii.

Este o adevărată tevatură din care nimeni nu mai înțelege aproape nimic! Asta pentru că pe de-o parte primești decizia cu pensia mărită, dacă ai noroc, te bucuri, însă peste puțin timp documentul se retrage și habar nu ai dacă e bine sau e rău.

Adică „crește sau scade”?! Asta dincolo de nemulțumirea majoră legată de recalculare, cu multe persoane care s-au trezit cu venituri reduse, deși guvernanții susțin că nimeni nu va primi pensie tăiată!

Ce spune Casa Județeană de Pensii Alba

”Am transmis către poștă deciziile de pensii pe care trebuiau să le distribuie către beneficiari. Ca urmare a unor verificări, am constatat că ar fi important să nu distribuim un anume număr de decizii pentru a fi reanalizate. Am vrut să evităm situația în care pensionarul să primească o decizie eronată sau cu elemente incomplete.

Am solicitat astfel colegilor de la Poștă să nu le distribuie în teritoriu, astfel încât noi să putem să venim cu alte decizii de revizuire, dacă se impune.

În momentul în care am solicitat ca acele decizii să fie reținute de a fi transmise beneficiarilor, nu aveam cunoștință că ar fi greșite sau nu. Exista și posibilitatea ca unele să fie și greșite, dar având anumite chei de control, am încercat să evităm anumite erori în emiterea acelor decizii.

Nu știu să vă spun numărul, (…) nu înseamnă că dacă le-am oprit de la distribuire sunt decizii eronate. Pur și simplu am vrut să venim cu o reverificare a lor, pentru că toate deciziile au fost emise în baza unei legi, au termen de aplicare cu 1 septembrie, prin urmare am considerat extrem de important ca până la această dată să facem toate verificările posibile că să evităm anumite erori care se puteau strecura, timpul fiind scurt și numărul de decizii foarte mare”, a declarat Cornelia Miclea, director Casa Județeană de Pensii Alba.

Informare din partea Casei Județene de Pensii Alba

„Casa Județeană de Pensii Alba vine în întâmpinarea beneficiarilor de drepturi de asigurări sociale (pensii) cu precizarea că deciziile transmise Companiei Naționale Poșta Română pentru a fi comunicate și pentru care ulterior s-a revenit cu solicitarea de a nu fi distribuite, vor fi reanalizate și transmise titularilor.

Casa Județeană de Pensii Alba a considerat importantă reanalizarea permanentă a drepturilor acordate astfel încât să fie evitate posibile erori care puteau să apară în procesul de emitere al acestor decizii, ca urmare a timpului scurt avut la dispoziție.

Mulțumim Companiei Naționale Poșta Română pentru sprijinul acordat în distribuirea acestor decizii într-un timp atât de scurt!

Mulțumim beneficiarilor pentru înțelegerea acordată și îi asigurăm de tot sprijinul și disponibilitatea întregului personal al Casei Județene de Pensii Alba pentru finalizarea acestui proces!”, a transmis conducerea CJP Alba.

Casa Națională de Pensii – dispreț făță de presă și pensionari

Casa Națională de Pensii manifestă un dispreț total față de presă, implicit față de pensionarii cititori ai Ziarului Unirea. Deși le-am solicitat un punct de vedere încă de dimineață, nici până la această oră nu s-au sinchisit să ne răspundă.

Cert este că Poșta din Alba nu putea să oprească de la distribuire peste 1.000 de decizii de recalculare dacă nu ar fi avut o adresă de la Casa de Pensii. Poșta este doar un furnizor de servicii, nu putea în niciun caz să ia o astfel de decizie fără acordul Casei de Pensii, iar din informațiile noastre nici nu au luat-o.

Legal, deciziile de recalculare a pensiilor, ajunse în sistemul de desitribuire (poștă), unele chiar și la pensionari, nu mai pot fi reținute sau retrase. Procedura legală prin care se reanalizează astfel de decizii este prin emiterea unei noi decizii de revizuire, în niciun caz transformând toată procedura într-un bâlci pe nervii pensionarilor care sună disperați la redacțiile ziarelor.

