Decizii de recalculare a pensiilor din Alba, care prezintă neconcordanțe, OPRITE de la distribuție prin Poșta Română: Explicațiile Casei Județene de Pensii

Casa Județeană de Pensii Alba a transmis Oficiului Judetean de Posta Alba deciziile privind recalcularea drepturilor de pensie în perioada 12 iulie -11 august 2024, iar la câteva zile distanță a oprit de la distribuție mii de decizii, fapt prezentat pentru prima dată de Ziarul Unirea.

Potrivit comunicatului CJP Alba de luni, 26 august 2024, Casa Națională de Pensii ar fi solicitat în intervalul 14 – 15 august 2024 (15 august fiind zi liberă?) retragerea de la Poștă a deciziilor de recalculare a căror date în sistemul informatic prezintă neconcordanțe.

Conducerea Casei Județene de Pensii Alba precizează de asemenea că nu a solicitat retragerea deciziilor deja înmânate beneficiarilor, fapt care de asemenea a fost semnalat pentru prima dată de publicația noastră în urma apelurilor primite la ediția tipărită a Ziarului Unirea în care mai mulți pensionari au anunțat că poștașii le-au luat înapoi deciziile care ar fi greșite.

Precizările Casei Județene de Pensii Alba

Ca urmare a solicitarii Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Casa Judeteana de Pensii Alba vine cu urmatoarele precizari:

1. In perioada 12.07.2024-11.08.2024 Casa Judeteana de Pensii Alba a listat si transmis Oficiului Judetean de Posta Alba deciziile privind recalcularea drepturilor de pensie conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii.

2. In data de 14,15.08.2024 Directia Generala Documente de Plata si Suport Operational Pensii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice a transmis catre casele teritoriale de pensii fisiere cuprinzand anumite elemente referitoare la deciziile de recalculare emise pentru a fi analizate, facand precizarea ca plicurile care contin decizii de recalculare a caror date in sistemul informatic constatam ca prezinta neconcordante sa fie retrase de la Posta. Fiecare casa teritoriala de pensii urma sa transmita in decurs de cateva ore, care din aceste decizii sunt sau nu acceptate la plata incepand cu data de 01.09.2024.

3. Analiza acestor fisiere s-a facut de catre Casa Judeteana de Pensii Alba pornind de la numarul de puncte rezultat dupa recalculare, pensia in plata la data recalcularii, pensia rezultata in urma recalcularii, procentele de crestere si elementele de stagiu de cotizare, date transmise de Casa Nationala de Pensii Publice. La nivel de instituitie s-au analizat datele din aceste fisiere, dar fara posibilitatea de a verifica si fizic dosarele de pensie, datorita timpului extrem de scurt avut la dispozitie pentru a transmite Casei Nationale de Pensii Publice un raspuns. S-au identificat in unele situatii suspiciuni rezonabile de posibile erori.

4. Pentru a evita dezinformarea beneficiarilor nostri prin transmiterea unor decizii posibil eronate sau cu date posibil incomplete, datorita carora exista posibilitatea ulterioara de constituire a unor debite sau de acordare eronata a unor drepturi banesti, Casa Judetena de Pensii Alba a transmis Casei Nationale de Pensii Publice lista cu deciziile de recalculare posibil eronate, retinute de la plata.

5. Deasemenea, Casa Judetena de Pensii Alba a transmis lista cu deciziile posibil eronate si Oficiului Judetean de Posta Alba, solicitand nedistribuirea in teritoriu a deciziilor cu date posibil eronate, in vederea reanalizarii si comunicarii in cel mai scurt timp posibil spre distribuire catre beneficiarii.

6. Conducerea Casei Judetene de Pensii Alba nu a solicitat retragerea deciziilor deja inmanate beneficiarilor, toate demersurile intreprinse fiind in conformitate cu prevederile legale si la indrumarea Casei Nationale de Pensii Publice.

Conducerea Casei Judetene de Pensii Alba multumeste beneficiarilor sai pentru intelegere acordata si isi cere scuze pentru eventualele nemultumiri generate din dorinta de a-i proteja de posibilele erori aparute, asigurandu-i de disponibilitatea intregului colectiv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI