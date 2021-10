Guvernul Cioloș: Lista posibilă a miniștrilor propuși, în cazul unui Guvern minoritar

Temperatura de la care se recomandă schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de IARNĂ

Temperaturile scăzute din ultimele zile şi mai ales ultimele nopţi în mare parte din ţară au făcut ca şoferii să înceapă să se gândească deja la schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat când trebuie făcută schimbarea, dar şi care sunt avantajele cauciucurilor de iarnă în sezonul rece.

„Şoferul român a înţeles cât sunt de importante cauciucurile de iarnă şi de vară, şi foarte rari sunt aceia care nu se gândesc la schimbarea cauciucurilor acum. Cel de iarnă este mai mare, mai cramponat, mai îngust, mai aderent chiar şi pe asfalt uscat, când e rece.

Este recomandat să se monteze acest cauciuc când asfaltul este de la 6 grade în jos. Atenţie, asfaltul, nu temperatura de afară!

Apar, bineînţeles, acele comentarii cu privire la toamnă şi primăvară, când o zi e frig, o zi cald, şi tot aşa. Facem un compromis! Schimbăm cauciucurile când afară avem constant sub 6 grade! Nu există o dată impusă. Legea spune că dacă eşti fără cauciucuri de iarnă când e zăpadă afară, eşti vinovat! Chiar şi în cazul unui accident, dacă tot ce ai făcut a fost să nu ai aceste cauciucuri eşti vinovat.

Un cauciuc de iarnă are aderenţă mai bună şi când plouă. Practic, în perioada de toamnă putem să ne asumăm să le schimbăm mai din timp, fie şi doar din motivul că la prima zăpadă vor fi cozi kilometrice la vulcanizări. Prima zăpadă poate veni pe 5-6 octombrie sau în ianuarie, nu ştim!”, a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC NEWS.

Atenţie la temperatură. Pe căldură, cauciucul de iarnă se uzează rapid

”Cauciucul de iarnă se uzează mai repede dacă mergem cu el când este cald. Un cauciuc de iarnă nu are doar acele tăieturi mai mari, ci are şi altă compoziţie. Este mai moale, ca să se lipească mai bine de asfalt la temperatură mai mică. Ceea ce înseamnă că dacă merg la temperatură mare cu cauciuc de iarnă, se va uza mai repede. Nu am nici aderenţa corectă!

Dacă vine un val de frig şi montez cauciuc de iarnă, iar apoi vine o săptămână de căldură, nu mai punem cauciucurile de vară, ci avem grijă să mergem mai prudent, mai încet, să nu solicităm anvelopa. Nu mai frânăm brusc, nu mai conducem sportiv.”, a mai spus expertul.

Cauciucurile All Seasons, nerecomandate. RAR, dezminţinre privind interzicerea lor

Registrul Auto Român respinge cu fermitate informațiile apărute în ultimele zile care au propagat masiv ideea că posesorii de anvelope promovate comercial drept ‘all season’ vor fi sancționați dacă folosesc acest tip de pneuri în timpul sezonului rece.

„În media a fost preluat și interpretat tendențios un comunicat al RAR, din anul 2011, care se regăsește pe site-ul instituției, fară a fi fost solicitat și un punct de vedere al Registrului Auto Român.

Prin urmare, ne vedem nevoiți să facem următoarele precizări, pentru toți clienții noștri și pentru publicul larg: TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi și zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională rutieră.

Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă prin Ordonanța Guvernului nr.5/2011 de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006. Aspectele privitoare la utilizarea anvelopelor de iarnă nu au suferit modificări de la acel moment.Registrul Auto Român nu a făcut în ultima perioadă nicio altă declarație de presă având ca subiect anvelopele de iarnă!

Prin urmare, atât timp cât posesorii de autovehicule respectă legislația în vigoare și folosesc pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele M și S NU EXISTĂ SANCȚIUNI!”, transmite Registrul Auto Român printr-un comunicat de presă.

Titi Aur: Toate testele au arătat că nu există un cauciuc cu pneu care să fie bun și iarna, și vara

Cu toate astea, Titi Aur spune că acestea nu sunt recomandate iarna, ele neasigurând o aderenţă suficientă.

„Din păcate, legal da, se pot folosi, dar dacă vrem să fim în siguranță, folosim anvelope de vară, vara și anvelope de iarnă, iarna, pentru că altfel e ca și cum am lua o geacă subțire și am purta-o și vara, și iarna. Vara ne va fi cald, iarna ne va fi frig pentru că nu e o haină de iarnă și este doar așa, o geacă, o gecuță. Deci dacă vrem să avem o aparentă economie, punem cauciucuri all seasons, iar dacă ținem la viața noastră, a familiei noastre și bineînțeles a celorlalți din jurul nostru, folosim cauciucuri de vară, vara și cauciucuri de iarnă, iarna.

Toate testele au arătat că nu există un cauciuc cu pneu care să fie bun și iarna, și vara. Da, dacă vorbim de o iarnă din aia cu 4-5 grade afară și ba că ploua, ba că nu plouă, atunci e altă discuție, dar iarna putem ajunge și la -20 de grade, iarna putem să mergem și pe zăpadă multă, pe zăpadă dislocată și un cauciuc de ăsta all season nu va face față sau nu vom fi în condiții de siguranță. Când îți sare copilul în față sau când nu îți acordă unul prioritate nu ai făcut altceva decât să apeși maximum pe frână și totul depinde de aderența pe care o ai, care e dată și de cauciuc, și de suspensie, și de partea de echilibrare a mașinii”, a mai declarat Titi Aur.

