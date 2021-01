Guvernul ar putea tăia din sporurile bugetarilor. Cîțu: „Ne uităm la toate sporurile în sectorul public să vedem care dintre ele se justifică sau nu”

Primul ministru, Florin Cîţu, a declarat joi, 14 ianuarie, că la nivelu Guvernului se analizează, situaţia sporurilor acordate în sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifică. Premierul a informat, totodată, că se are în vedere modificarea Legii salarizării pentru a elimina inechităţile din sistemul public.

„Ne uităm la toate sporurile în sectorul public pentru bugetul din 2021 să vedem care dintre ele se justifică sau nu şi ne uităm la tot sistemul de salarizare. În acelaşi timp, pentru 2021, vom veni cu o lege a salarizării care să elimine din inechităţi. Aşa cum a fost făcută, Legea salarizării în 2017 promitea acest lucru. După aceea, au apărut tot felul de excepţii şi, de fapt, tineţi minte, primul lucru care s-a spus a fost că preşedintele României are cel mai mare salariu şi (…) nu mai este aşa. Au apărut tot felul de excepţii şi trebuie corectate”, a afirmat Cîţu, la Radio Guerrilla, întrebat despre sporurile de 30% acordate angajaţilor din Prefecturi în contextul epidemiei de COVID-19.

Potrivit prim-ministrului, atât Legea salarizării, cât şi Legea pensiilor vor fi amendate anul acesta. „Vor fi modificate pentru a ţine cont de câteva principii: Legea pensiilor de principiul contributivităţii, Legea salarizării de câteva principii clare pentru a elimina aceste inechităţi din sistemul public”, a explicat Florin Cîţu.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat la Digi24 că cea mai mare pensie încasată în România depășește 78.000 de lei, însă contribuțiile ar acoperi o pensie de puțin peste 5.000 de lei. Turcan susține că este vorba de o pensie de serviciu.

Ministrul Muncii a precizat că există și pensii de 41.000 de lei, de 50.00 de lei, de 18.000 de lei lunar, dar și că sunt 900.000 de români care au venituri de 800 de lei pe lună.

Sursa: digi24.ro