GT Sport Alba Iulia, grupa 2014, participare onorantă la Elite Neon Cup Atena | Echipa albaiuliană, alături de cluburi celebre din Europa

GT Sport Alba Iulia, grupa de 2014, va participa la o importantă competiție de fotbal pentru copii, Elite Neon Cup Atena.

Importantul turneu va avea loc în perioada 26-30 octombrie în capitala Greciei, iar micuții fotbaliști din Cetatea Marii Uniri au în față a treia competiție internațională de anvergură din acest an. Mai întâi, GT Sport Under 10 a câștigat, în mai, puternicul turneu de la Belgrad European Trophy, iar în iunie a participat la Champions Trophy World Finals 2023, în Austria, la St. Polten (competiție încheiată cu acel scandal de pomină). La acestea se mai adaugă locul 5 la nivel național la trofeul Sfinx, rezultate care vorbesc de la sine despre potențialul acestei generații Under 10.

GT Sport Alba Iulia are confirmarea participării la Elite Neon Cup Atena prin achitarea avansului, iar la această categorie de vârstă mai sunt înscrise cluburi importante precum PSG, Olympiakos Pireu, Panathinaikos Atena, AEK Atena, PAOK Salonic, Spartak Moscova, Slavia Praga, Frosinone Calcio, FC Nordjeland, FC Groningen, Black Aces Academy (Africa de Sud), sau Star Football Academy (Arabia Saudită)

„Deși până în prezent, în acest an, am avut parte de 3 turnee de anvergură, participari care înseamnă costuri ridicate, și la turneul acesta din Grecia am avut alături părinții care au făcut eforturi financiare pentru a putea evolua la o competiție de renume„, a spus antrenorul Adrian Roman.

Prezența la competiția juvenilă din Grecia dovedește faptul că la GT Sport se continuă activitatea cu tinerele talente, asta după ce, în vara aceasta, majoritatea grupelor au trecut sub tutela CSM Unirea Alba Iulia.