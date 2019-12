Grupul Jidvei a mizat pe comunicare, investiții și inovație în 2019: ”20 de ani de pasiune, efort și muncă susținută, dublate de o viziune de business curajoasă”

Anul acesta, Jidvei a sărbătorit 20 de ani de la privatizarea companiei. Pe parcursul întregului an, prin acțiuni și demersuri de amploare, echipa Jidvei a celebrat acești 20 de ani în care evoluția și dezvoltarea companiei au fost posibile datorită curajului de a face lucrurile altfel, de a completa tradiția cu beneficiile tehnicii moderne și, nu în ultimul rând, de a privi mereu spre viitor. Două decenii marcate printr-o amplă campanie de comunicare care a început în primăvara acestui an sub sloganul „Primul loc e doar primul pas”.

„20 de ani de pasiune, efort și muncă susținută, dublate de o viziune de business, îndrăznesc să spun, curajoasă, în centrul căreia s-au aflat și se vor afla mereu respectul pentru arta vinului și pentru pământul din care vița-de-vie își trage seva, respectul pentru oameni și pentru comunitate. Jidvei este astăzi nu doar cel mai mare producător român de vinuri, dar mai ales o mare familie care reunește o echipă stabilă de profesioniști dedicați, parteneri și colaboratori de tradiție și, desigur, pe toți cei care iubesc vinurile noastre. De altfel, Jidvei este o afacere de familie în cel mai pur sens al cuvântului. Astăzi, trei generații ale familiei mele sunt implicate în conducerea companiei”, a spus Claudiu Necșulescu, președintele Grupului Jidvei.

Recolta acestui an a fost generoasă atât din punctul de vedere al calității strugurilor, cât și în ceea ce privește cantitatea acestora. În campania de recoltare din toamnă care s-a desfășurat între 9 septembrie și 17 octom brie 2019, au fost recoltate peste 30 milioane de kilograme de struguri din care Jidvei estimează obținerea a peste 20 milioane de litri de vin. Strugurii de pe suprafața cultivată care se întinde pe 2.500 de hectare au fost recoltați manual cu ajutorul unei forțe de muncă impresionante, peste 800 de oameni, dar și mecanizat cu 13 combine, Grupul Jidvei deținând unul dintre cele mai mari și moderne parcuri de mașini, cu un grad de mecanizare de aproximativ 90%.

Ultimul cules al anului a avut loc la începutul lunii decembrie, fiind recoltate 10 hectare de Traminer roz, special păstrate pentru producerea vinului de gheață, pentru care au fost mobilizați 420 de oameni. Activitatea acestora a început la primele ore ale dimineții, la temperaturi situate sub -8 grade Celsius și s-a încheiat în mai puțin de patru ore.

Grație investițiilor constante și a preocupării permanente pentru îmbunătățirea proceselor și tehnicilor de vinificare, calitatea vinurilor noastre a crescut an de an, iar în 2019, Jidvei a obținut 105 medalii în cadrul unora dintre cele mai prestigioase competiții de profil din lume: 43 de medalii de aur, 36 de medalii de argint și 26 de medalii de bronz și mențiuni.

Totodată, 2019 a adus o încununare a eforturilor ultimilor ani prin vinurile Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc 2018 și Jidvei Fetească Regală 2009, singurele vinuri din țara noastră distinse cu Marea Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles. Cu aceste distincții extrem de importante, Jidvei a devenit primul producător român de vinuri care obține această performanță deosebită în cadrul unuia dintre cele mai prestigioase și riguroase concursuri internaționale.

Jidvei mizează pe inovație și investiții în tehnologii moderne, iar în 2019 acestea au continuat cu modernizarea laboratorului de analize și control. Pornind de la conceptul sustenabilității și de la principiile ergonomice, laboratorul a fost dotat cu echipamente care permit condiții controlate de mediu, instrumente analitice care furnizează rezultate rapide pentru toate etapele procesului de producție și echipamente pentru evaluarea stabilității fizice și microbiologice a vinurilor.

Tot anul acesta, Jidvei a demarat modernizarea Cramei Bălcaciu, un proiect extrem de important care a presupus achiziția unei coloane de distilare a vinului cu o capacitate de 40.000 l/24H, precum și automatizarea liniei de îmbuteliere de 3.000 sticle/oră, extinderea capacității de stocare și de învechire a distilatelor – peste 2.000.000 l. O componentă majoră a proiectului o reprezintă valorificarea reziduurilor obținute în urma presării strugurilor (biomasa) prin centrala de gazeificare – coloana de distilare folosește aburul produs din peleții de corzi, asigurând întregul consum de energie termică și electrică pentru această cramă.

Întrucât Grupul Jidvei s-a angajat să îmbunătățească continuu procesele de producție, să reducă emisiile de carbon și să păstreze resursele naturale, principalele obiective ale leadership-ului constau în strategii prietenoase cu natura: responsabilizarea socială cu privire la importanța agriculturii durabile; restabilirea echilibrului natural prin sprijinirea diversității și limitarea intervenției chimice, gestionarea produselor secundare din viticultură (70% din materialul lemnos este tocat și utilizat ca îngrășământ natural și sursă de humus, iar 30% ca sursă de energie), gestionarea durabilă a apei (reducerea cantității de apă utilizată la tratamentele fitosanitare), adaptarea sectorului viticol la schimbările climatice (înființarea de plantații cu soiuri rezistente la stres climatic).

Una dintre cele mai importante etape ale procesului de reîmprospătare a identității vizuale care a avut loc anul acesta și care a coincis cu prima etapă a campaniei „Primul loc e doar primul pas” a fost integrarea noii arhitecturi a etichetelor de produs, care a presupus îmbunătățirea și alinierea tuturor etichetelor gamelor existente. Au fost modificate conform noii grafici de arhitectură de etichetă și introduse în piață gamele Tradițional, Grigorescu, Clasic, Vinars VSOP și Vinars VS, Nec Plus Ultra, Tezaur și Mărgăritar.

O schimbare majoră în privința designului etichetei, dar și a modului de închidere a sticlei – prin introducerea dopurilor cu filet – a avut loc pentru gama Nec Plus Ultra. Această schimbare a venit ca o consecință firească a deciziei top managementului de a continua să introducă elemente de inovație în produsele sale, concomitent cu alinierea la tendințele globale ale pieței, răspunzând totodată așteptărilor și cerințelor unui public tânăr, dinamic și extrem de activ.

În ceea ce privește implicarea socială și sprijinirea unor domenii precum educația, cultura și sportul, din noiembrie 2019, Grupul Jidvei prin Asociația Jidvei – Viitor prin Educație este partener oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, urmând ca, în perioada următoare, Asociația să susțină activitatea C.O.S.R. în vederea pregătirii echipei României – Team Romania – pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Acesta este contextul în care Grupul Jidvei se apropie de finalul acestui an, pregătindu-se să întâmpine 2020 cu multă încredere și optimism, dar mai ales cu obiective noi și ambițioase.

Despre Jidvei

Grupul Jidvei (www.jidvei.ro), cel mai mare producător de vin din România, deține cea mai mare plantație viticolă din țară și din Europa cu proprietar unic, având 2.500 de hectare de viță-de-vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu, a căror capacitate de stocare impresionantă depășește 35 de milioane de litri.

În zona DOC „TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii 10 ani cu peste 500 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.