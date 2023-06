GREVA profesorilor: Angajații greviști NU vor primi salariu pentru zilele în care au lipsit de la catedră

FOTO| Daniel Popa, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cadet la una dintre cele mai prestigioase academii a Statelor Unite ale Americii

Daniel Popa, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, își va continua pregătirea pentru viitoarea carieră de ofițer într-una dintre cele mai prestigioase academii a Statelor Unite ale Americii, Academia Militară Navală a SUA – The United States Naval Academy. După finalizarea studiilor în Statele Unite ale Americii, Daniel va reveni acasă, în România, unde își va începe cariera de ofițer.

În toți cei patru ani de liceu, Daniel s-a remarcat prin seriozitate, modestie, ambiție, muncă asiduă și implicare în diverse activități. Pregătirea serioasă și experiența acumulată i-au adus numeroase premii și distincții atât la olimpiadele și concursurile școlare, cât și la concursuri internaționale. În ultimul an de liceu, Daniel a deținut gradul onorific de plutonier major, al doilea ca importanță între gradele onorifice acordate elevilor din colegiile naționale militare. Pe parcursul celor patru ani petrecuți în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Daniel s-a pregătit intens pentru viitoarea sa carieră militară, o carieră în care dorește să pună în practică pasiunea pentru relațiile internaționale și limbile străine, toate acestea pentru „a reprezenta la nivel înalt România oriunde pe glob”.

Acum, la finalul celor patru ani, Daniel recunoaște că parcursul în instituția în care s-a format, s-a maturizat și care l-a ajutat să devină tânărul care este astăzi, nu a fost unul ușor. „Acum la finalul clasei a XII-a, îmi dau seama că liceul militar a fost foarte greu, dar mă bucur că am făcut această alegere pentru că această instituție nu m-a format doar din punct de vedere academic, ci mai mult ca psihic și ca persoană, ca om. Cel mai mult mă bucur că m-am maturizat mult mai repede și am învățat foarte multe lucruri. De asemenea, sunt bucuros pentru oamenii pe i-am cunoscut și lecțiile pe care le-am învățat. În urma fiecărei activități, pe lângă rezultatele foarte bune, am avut de învățat câte ceva. Toate acestea ajung la un moment dat să conveargă într-un punct și să îmi dau seama că din fiecare activitate pe care am desfășurat-o am luat anumite lecții și voi încerca să aplic asta în viața mea și în cariera mea profesională în cadrul armatei. Da, toate aceste activități m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt și cu siguranță mă vor ajuta și în viitor. Nu aș mai fi aceeași persoană dacă aș fi rămas în acești patru ani doar la nivelul de studiu la clasă și atât. Este foarte important să te implici și în alte activități, nu doar în cele prevăzute pentru toată lumea și să ieși din pătrățelul clasei. Eu personal îmi doresc mai mult de atât și știu că pot mai mult și vreau să ies din zona mea de confort”.

Vorbind despre o carieră în armată, Daniel simte că este vorba de mai mult decât un loc de muncă obișnuit. O carieră în armată presupune după Daniel să ai niște valori și principii de viață. De acasă a venit cu anumite valori, insuflate de familie, valori pe care a reușit să le valorifice în colegiul militar. „Eu mi-am păstrat foarte mult aceleași valori de acasă și aici, în colegiul militar, am putut să le pun în valoare cu oamenii care aveau aceleași interese ca și mine, disciplină, respect, perseverență. O carieră în armată presupune o anumită ținută morală, să ai un anumit caracter, să poți să respecți regulamentele, să fii disciplinat, să ai niște valori și principii de viață. Mi se pare că aici chiar poți să îți respecți valorile pe care le ai și să lupți pentru ceea ce îți dorești. Tot așa poți avea un parcurs în care poți să îți vezi rezultatele pe măsură ce înaintezi în grad, în experiență, în funcții. Ajungi să cunoști diverse persoane din toată țara, din alte sisteme de apărare, ai alte oportunități și te poți dezvolta pe orice latură. Eu personal îmi doresc să devin inginer, dar îmi place și partea de diplomație, comunicare și în sistemul militar chiar este posibil acest lucru”.

Nu i-a fost ușor să ajungă să fie admis la Academia Militară Navală a SUA. Procesul de selecție a însemnat o pregătire intensivă, atât din punct de vedere intelectual, cât și fizic, parcurgerea și promovarea mai multor examene și teste, dar în final, tot efortul depus a meritat. Succesul spune Daniel, nu este întotdeauna o linie dreaptă, important este să știi să profiți la maximum de oportunitățile care apar în viață.

„Succesul nu este o traiectorie dreaptă. Indiferent de alegerile pe care o să le fac în viitor, în viață în carieră, dacă nu ajung unde mi-am dorit, nu înseamnă că totul s-a terminat. Poți oricând să o iei și pe altă cale pentru că există oportunități. Știind că există oportunități, mi-a schimbat perspectiva. Trebuie să profiți la maxim de oportunități, atunci când se ivesc, nu trebuie să amâni momentul!”.

Daniel a luat decizia de a susține examen de admitere la prestigioasa academie a Forțelor Navale din SUA după ce s-a documentat foarte bine despre oportunitățile pe care le oferă această instituție și a ajuns la concluzia că ar fi cea mai bună alegere pentru el. „Am stat să compar ce îmi doresc eu în viață și am ajuns la concluzia că Forțele Navale ar fi cea mai bună alegere pentru mine. Consider că pot să îmi realizez acolo idealurile la o capacitate mult mai mare și să mă dezvolt pe toate planurile așa cum îmi doresc. Pentru mine succesul nu este doar profesional, este și personal, academic, ține și de sănătate, sport dar și de valori, adică o dezvoltare multilaterală. Rezonez foarte mult cu ceea ce oferă academia din SUA și cu mentalitatea care este acolo și cred că voi avea de câștigat pe termen lung cu această alegere”.

Aflat acum în fața unui noi provocări, Daniel are încredere că va reuși să facă o impresie bună în America, să își reprezinte cu cinste și onoare țara și să fie un model pentru colegii mai mici.

„Am un pic de rețineri, mi-e un pic teamă de necunoscut dar cred că este la fel ca și în clasa a IX-a când am fost admis la colegiul militar. Este același lucru, o să fie o experiență inedită, o aventură. Acum privesc spre viitor și o să fie greu, sunt conștient de asta, dar cred că nu am trecut degeaba toate aceste examene și probe, prin asta am demonstrat că sunt pregătit de ce o să urmeze. Cred că o să mă descurc și așa o să fie, pentru că îmi doresc să mă mențin și acolo la academie, să fac o impresie bună, să reprezint România prin activitatea pe care o desfășor. De asemenea, succesul meu va fi și exemplu pentru colegii mai mici că și ei pot reuși și că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat ceva!”.

Daniel Popa este al zecelea absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia care își va desăvârși pregătirea în domeniul militar în instituții de renume din Statele Unite ale Americii și primul la Academia Militară Navală a SUA: Academia Forțelor Aeriene din Colorado Springs (trei absolvenți) și Academia Militară „West Point” (șase absolvenți).

Te felicităm Daniel pentru această realizare deosebită și îți dorim mult succes în viitor și în obținerea de noi performanțe! Suntem mândri de tine!