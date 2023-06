GREVĂ japoneză în instituţiile publice de sănătate şi asistenţă socială, la început de iunie: Ce revendicări au angajații

Marius Nistor, președintele FSE ”Spiru Haret”, despre majorarea salariilor polițiștilor: La unii se poate, la noi se negociază

Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, „Spiru Haret”, a declarat, miercuri, că pentru unii se pot face măriri de salarii, în timp ce pentru profesori încă se negociază. Reacția sa vine la anunțul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) care a decis, marţi, în urma unei întâlniri cu reprezentanţi ai sindicatelor din cadrul structurilor MAI, majorarea soldelor şi salariilor de funcţie.

„Pentru unii se poate, pentru profesori nu s-a anunțat nimic, pentru profesori încă se negociază, în timp ce în alte domnii, nu am nimic cu polițiștii, nu am nimic cu cei din sănătate, nu vreau niciun fel de divergențe între categorii socio-profesionale. Fiecare este îndreptățit în felului, dar noi am înțeles de fiecare dată care au fost prioritățile. Acum prioritatea trebuie să fie sistemul de învățământ preuniversitar trebuie să fie educația”, a transmis acesta la Digi24.

De asemenea, sindicaliștii din Sănătate au primit, la rândul lor, asigurări de la Marcel Ciolacu că „toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare, posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate iar voucherele de vacanță vor fi acordate”.

Potrivit unui comunicat al MAI transmis AGERPRES, la iniţiativa ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut loc marţi, la sediul MAI, o întâlnire de lucru între conducerea ministerului şi reprezentanţi ai sindicatelor din cadrul structurilor MAI, discuţiile fiind purtate pe două paliere, respectiv componenta salarială şi cea referitoare la modificarea legii pensiilor militare.

„Cu privire la componenta salarială s-a convenit ca, începând cu ziua de joi, pentru soldele şi salariile de funcţie să fie aplicat nivelul acestora astfel cum este prevăzut de Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2022. Acest lucru înseamnă că soldele şi salariile de funcţie vor fi majorate la nivelul acestora prevăzut de lege pentru anul 2022, începând cu drepturile salariale aferente lunii iunie, care se plătesc în luna iulie 2023”, se precizează în comunicat.