Greapcă (Hidro Mecanica Șugag), Brânză (Viitorul Sântimbru) și Coltor (CS Ocna Mureș) – principalii marcatori din Liga 4, înaintea ultimei etape a turului

În weekend se va trage cortina peste prima parte a campionatului în Liga 4. Și dacă în privința campioanei turului se știe că Hidro Mecanica Șugag va ierna în fotoliul de lider, având 4 puncte în față, necunoscutele sunt legate de echipele care vor încheia pe podium dar și în privința golgheterului celui de-al patrulea eșalon.

Viitorul Sântimbru, CS Ocna Mureș, Performanța Ighiu – aflate la egalitate de puncte și Industria Galda de Jos – cu două puncte în spate sunt echipele aflate în luptă direct pentru a termina pe podium. Pe de altă parte, lupta pentru titlul de golgheter rămâne deschisă și se va da între trei jucători: Dănuț Greapcă (idro Hidro Mecanica Șugag) – 18 goluri, Ciprian Brânză (Viitorul Sântimbru) – 16 goluri, Claudiu Coltor (CS Ocna Mureș) – 15 goluri, tocmai principalii realizatori ai primelor trei clasate în ierarhia la zi. Ca o comparație, Greapcă are tot atâtea goluri înscrise de CS Zlatna (locul 13), iar Brânză are același număr de reușite ca Viitorul Vama Seacă (locul 10) și AFC Micești (penultima clasată)

Aceștia sunt urmați, la mare distanță de Darius Raica (Performanța Ighiu) – 12 goluri, Alin Gherman (Inter Unirea) și Ionuț Macarie (Academia Șona) – 11 goluri, Daniel Lupșan (Industria Galda de Jos) – 10 goluri. Semnificative sunt și procentajele primilor marcatori din Liga 4, raportat la reușitele propriilor formații: Greapcă – 35 la sută (18 goluri, din 51), Brânză – 39 la sută (16, din 41), respectiv Coltor – 32 la sută (15 din 46).

Hidro Mecanica Șugag a făcut o afacere excelentă în vară când l-a înregimentat pe Greapcă (ex-Energia Săsciori), tocmai golgheterul ediției precedente, cu 38 de reușite. Greapcă și Coltor sunt jucătorii care în acest sezon și-au trecut în cont câte un „careu” (4 goluri într-un meci). În plus atacantul „Sodei dragă” s-a remarcat etapa trecută când a intrat între buturi, după ce portarul Stângă a fost eliminat, mai bine de o repriză. În ultimele jocuri din acest an, Hidro Mecanica Șugag joacă pe teren propriu cu Spicul Daia Română, Viitorul Sântimbru are deplasare la Limbenii Limba, ultima clasată, iar CS Ocna Mureș evoluează la Vama Seacă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI