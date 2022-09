GHID – Guvernul ne învață cum să avem facturi mai mici: Când să stingem lumina și când să oprim electrocasnicele...

Directorul Terapia Cluj: „Muncitorii din fabrici și șantiere au dus și vor duce greul economiei în 2022 și de acum înainte”

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, consideră că muncitorii din cadrul fabricilor și de pe șantiere vor duce greul economiei, atât la momentul actual, cât și în viitor.

„Muncitorii din fabrici și șantiere au dus și vor duce greul economiei în 2022 și de acum înainte.

Sunt puhoi de informatii apreciative despre digitalizare, robotizare, automatizare si tehnologizare. Foarte bine.

Insa greul economiei este dus de muncitorii din fabrici si santiere si se cuvine ca acestia, macar din cand in cand, sa fie creditati pentru valoarea adaugata cu care contribuie in societate – inclusiv si mai ales pentru cresterea economica de anul acesta.

Ei se scoala la 5 dimineata, se culca dupa miezul noptii sau nu dorm de loc noaptea, pentru ca lucreaza in schimburi. Ei fac munca fizica foarte grea dar opereaza si echipamente din ce in ce mai sofisticate. Ei nu pot lucra de acasa sau de la distanta sau in alte inventii din noua cultura a muncii.

Ei sunt baza economiei care creste din industria autovehiculelor, alimentara, chimica, electocasnica, metalurgica, de constructii, de aparare si din toate celelalte care pun Romania pe harta, prin exporturi. Ei sunt categoria de eroi necunoscuti, lipsiti de lobby, fara scutire de impozit pe venit, rareori amintiti de guvernanti sau de presa, despre care se vorbeste putin si nu suficient de laudativ pe cat ar merita.

Nu stiu daca toti muncitorii din fabrici si santiere au primit in 2022 compensare pentru inflatie sau daca tuturor le-au crescut salariile cum cresc in alte domenii sau daca primesc facilitati cum primesc alte sectoare economice. Stiu sigur insa ca duc greul economiei si o vor face inca 100 de ani de acum incolo, oricata inteligenta artificiala o sa vedem in acesti 100 de ani care vor urma.

Cine a calcat vreodata intr-o fabrica sau intr-un santier va fi de acord cu mine”, a transmis