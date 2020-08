Gheorghe Damian, după depunerea candidaturii la primăria Ciugud: „Emoția nu îl ocolește nici pe un primar care se află în fruntea comunității sale de 20 de ani”

Într-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, anunță că și-a depus candidatura pentru un nou mandat de edil, declarând că pleacă la un nou drum independent, dar dependent de Ciugud, o comunitate vie, cu oameni minunați.

„ Mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Ciugud. Cu EMOȚIE și cu ONOARE! Nu sunt vorbe aruncate în vânt și vă spun sincer că emoția nu îl ocolește nici pe un primar care se află în fruntea comunității sale de 20 de ani. Este emoția amintirii fiecărui proiect pe care l-am realizat împreună cu oamenii din Ciugud, emoția succesului, dar și a greșelilor din care însă am învățat și am devenit mai puternici. Ciugudul înseamnă astăzi o comunitate vie, cu oameni minunați, iar acest lucru nu poate să nu îți producă emoție.

Plec în acest drum pentru o nouă candidatură cu ONOARE…onoarea de a reprezenta o comunitate care a îndrăznit să creadă în urmă cu 20 de ani într-un tânăr, care atunci visa că lucrurile pot fi mai bune, că poți avea străzi asfaltate, iluminat, apă, canalizare și că viața „la țară” poate să îți ofere confortul dorit.

Nu am uitat niciodată onoarea pe care oamenii din comuna Ciugud mi-au oferit-o în 2000, când și-au pus speranțele și încrederea într-un tânăr care avea atunci doar 32 de ani. Am început să visăm împreună și fiecare vis să îl transformăm în REALITATE. NU ne-am mai oprit de atunci și nu ne vom opri niciodată din dezvoltarea Ciugudului.

După excluderea din PSD și dezamăgirea amară pe care am simțit-o cu privire la mediul politic din România, am decis că pentru mine politica este un subiect închis. Am primit multe oferte politice, care m-au măgulit, însă am decis că singurii mei parteneri politici vor fi doar oamenii din Ciugud.

Am primit oferte de funcții și propuneri de candidatură la care nu aș fi visat niciodată. M-au măgulit și acestea, însă, fără falsă modestie, nu s-au ridicat la onoarea pe care mi-au oferit-o oamenii din satele comunei Ciugud.

Plec la un nou drum INDEPENDENT, dar DEPENDENT DE CIUGUD! Dependent de oamenii din Ciugud, Drâmbar, Șeușa, Teleac, Limba și Hăpria. Plec la drum cu multe vise care sunt sigur că putem să le transformăm în realitate: o nouă școală modernă, finalizarea grădiniței, proiecte de modernizare în Hăpria și Limba, iluminat modern în toate satele, capele, digitalizarea totală a serviciilor publice, dar și atragerea unor noi investitori. Și, după cum vedeți, avem multe de făcut și în Ciugud! Suntem de multe ori dați ca exemplu la nivel național, însă mai avem multe probleme de rezolvat până vom ajunge să spunem că am epuizat visele pe care trebuia să le transformăm în realitate.

M-ați întrebat mulți dintre voi ce vor face colegii mei, viceprimarul și consilierii locali, care m-au susținut în actualul mandat. Vă spun ce le-am spus și lor: la Ciugud facem doar politica OAMENILOR și a COMUNITĂȚII. Fiecare dintre cei care sunt acum în Consiliul Local sunt pentru mine colegi și oameni, nu politicieni. I-am spus fiecăruia să facă ce îi dictează conștiința și sufletul. Astfel, majoritatea colegilor au decis să facă o echipă, oameni cu experiență, dar și tineri noi în politică, pentru a candida din partea PNL motivând că au găsit în președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, un partener corect pentru susținerea proiectelor Ciugudului.

Le respect decizia și vă spun, ce le-am spus și lor: la Ciugud vom lucra pentru oameni, nu vom face trocuri politice și politica noastră este performanța în administrație. Le doresc succes tuturor celor care s-au înscris în competiția pentru alegerile locale și, dacă ciugudenii, șeușenii, telecenii, drâmbărenii, limbenii și hăprienii îmi vor acorda din nou încrederea, sunt sigur că voi avea în Consiliul Local parteneri pentru a continua proiectele Ciugudului.

Nu vreau să închei aceste rânduri fără să vă mulțumesc tuturor celor care de 20 de ani ați continuat să credeți în mine și în echipa administrației locale. Vă mulțumim pentru că ne-ați fost mereu alături și să știți că fără voi nu exista Ciugudul de astăzi”, a scris Gheorghe Damian pe facebook.