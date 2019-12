Gest CALD. Ca să nu stea singuri prin parcări, de Sărbători, șoferii de TIR români sunt aşteptaţi în casele conaționalilor din Diaspora

Cu toții ne dorim ca de Sărbători, să fim cât mai aproape de familie și de cei dragi. Din păcate însă, unii șoferi români de TIR, vor prinde sărbătorile departe de familiile lor și de casă, iar pentru a nu petrecere singuri această sărbătoare a nașterii Domnului, românii din Diasporă îi așteaptă în casele lor.

Sunt peste 200 de voluntari din toată Europa care sunt gata să primească la masa de Crăciun camionagii români.

Sute de şoferi români de TIR ar putea să fie blocaţi în parcările din întreaga Europă de Sărbători şi pentru a nu petrece Crăciunul şi Anul Nou singuri, o asociaţie de voluntari îi invită în casele românilor din Diaspora.

„Bună ziua. Eu locuiesc in Chaumont 52000, Franța, de CRACIUN daca cineva este in una dintre parcarile din imprejurimile orasului, va rog sa-mi dati de stire 💏🎅Putem lua masa de CRACIUN împreună (de punctat ca am un bebe mic și nu toata lumea vrea sa auda pe bebe plângând) ,Numai bine tuturor romanilor 💝☘🎅🎁🤗Editez spunand ca doar data de 25-26 decembrie sunt libera, pe 27 plecam si noi la prieteni. Numai bine tuturor.”, e una dintre invitaţiile publicate pe grupul de Facebook Voluntari în Europa.

„Ei ne-au unit!

Ei, șoferii de tir ,ne-au dat ocazia să fim mai omenoși, să ne ajutăm între noi!

Tot ei sunt adevăratul Moș Crăciun.

Nu puțini dintre ei vor petrece sărbătorile pe drumuri, transportând cadouri sau marfa pentru rafturile magazinelor.

Știu că nu doar ei muncesc de Crăciun sau Revelion,dar ei vor fi singuri într-o cabină de camion, staționați undeva departe de familie sau colegi de serviciu.

Luați-vã aripile dragii mei #roOameni și mergeți să-i căutați pe adevărații Moși Crăciuni.

O invitație la masa de Crăciun sau Revelion poate că va fi refuzată,dar o felie de cozonac, un ceai cald și o conversație va fi bine primită de orice șofer care muncește de sărbători.”, e anunţul care însoţeşte campania.

Grupul e condus de Adriana Mureşan, şi ea şoferiţă de TIR, care munceşte şi trăieşte în Spania. Femeia are 52 de ani şi ştie exact ce înseamnă să fii singur în parcare de Sărbători. „Este foarte trist și dureros. De multe ori, din cauza firmei la care lucrezi nu poți să alegi locul unde să te oprești. Ar fi simplu să mergi până în cel mai apropiat oraș. În realitate, însă, poți să faci sărbătorile într-un poligon industrial sau o parcare, unde poți găsi sau nu alți colegi. Trăim într-o lume foarte controlată, de când a evoluat foarte mult tehnologia, traseele sunt foarte bine calculate, la milimetru și trebuie să respecți timpii de odihnă și traseu. Nu te poți opri după bunul plac.”, spune Adriana, citată de Digi 24.

Tocmai pentru că știe cât de greu trec zilele de sărbătoare atunci când șoferii români sunt prizonierii șoselelor din Europa, în urmă cu patru ani, Adriana Mureșan a iniţiat această campanie pe grupurile de Facebook Şoferi Profesionişti şi Şoferi pe Comunitate, campania fiind prelluată acum şi de Voluntari în Europa, pentru a veni în ajutorul acestora.

Fiecare familie de români din țările Europei care era de acord să dea o mână de ajutor în proiectul Adrianei Mureșan trebuia să primească în sânul ei unul, doi sau trei șoferi care se aflau în parcări din apropiere pentru a petrece împreună seara de Crăciun, de Paște sau de Revelion.

În acest an, sunt 200 de familii de români de pe tot continentul care au anunţat că primesc şoferi români. Nu se ştie câţi dintre aceştia vor ajunge acolo, pentru că încă nu ştiu unde îi va prinde Crăciunul. Sunt familii din Italia, Elveţia, Franţa, Germania, Spania, care au invitat şoferii de TIR să le calce pragul de Sărbători.

Dar Adriana a mobilizat alţi voluntari care gătesc sarmale, fac cozonaci şi vor umbla prin parcările de lângă oraşele unde locuiesc pentru a oferi pachete şoferilor. Şi nu doar celor români, ci tuturor acelora prinşi în parcare de Crăciun.

sursa: observator.tv