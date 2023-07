Gemenii Raul și Darius Nistor, la CSM Unirea Alba Iulia, de la „U” Cluj

Ieșit din circuit de aproape un deceniu, antrenorul Stelian Gherman are în față o adevărată provocare: să promoveze în Liga 2 cu CSM Unirea Alba Iulia, echipă cu care a semnat recent un contract.

Tehnicianul din Cluj-Napoca și-a stabilit staff-ul cu care va colabora, Mircea Oprea – secund, Petre Clep – cu pregătirea portarilor și Cosmin Corovei (preparator fizic care a activat în Italia un deceniu, ultima dată la Someșul Dej). Activitatea sa la cârma “alb-negrilor” va începe în 17 iulie, când este prevăzută reunirea divizionarei terțe. Gherman va fi plecat din țară la începutul săptămânii viitoare când uniriștii vor organiza un trial cu jucătorii under din zonă, dar va fi prezent la Alba Iulia în perioada 14-16 iulie, când sunt prevăzute selecțiile din cadrul Academiei de copii și juniori.

*Teste până la plecarea în cantonament

Până la descinderea în cantonamentul centralizat de la Câmpulung Muscel, ce va dura 12 zile, începând din 24 iulie, noul principal unirist intenționează să-și supună jucătorii la anumite teste fizice, dar și de altă natură medicală.

“Trebuie să ne așezăm, să ne organizam, să o facem pas cu pas, să știm pe ce ne bazăm”, a spus antrenorul care a semnat un contract valabil pe un sezon, care se prelungește automat cu un an în cazul promovării.

Adept al modulului tactic 4-2-3-1, care se poate transforma, Gherman consideră că pregătirea din această vară este esențială.

“Sperăm să avem un teren la dispoziție în cantonament, pentru a lucra ceea ce ne propunem, atât pregătirea fizică prin metoda clasică, cât și aceea cu mingea. Fără muncă nu se poate face performanță”, a mai spus Gherman.

*Colaborare cu “U” Cluj

În această perioadă oficialii albaiulieni caută să rezolve o parte din transferurile vizate în ideea întăririi lotului.

“Am referințe despre lotul actual, are potențial, sunt jucători interesanți. Dar trebuie să creștem, să aducem un plus pentru atacarea promăvării, să acoperim posturile deficitare, am și discutat pe tema asta cu staff-ul administrativ”, a mai precizat Gherman.

Acesta a mai afirmat că există perspectiva unei colaborări cu Universitatea Cluj, prim-divizionara dispusă să direcționeze jucători la Alba Iulia.

“Este foarte important să avem tineri de valoare în efectiv, cel puțin 6 jucători care să acopere capitolul under. Discutăm cu cei de la «U», dar nu numai. Pe de altă parte, avem nevoie și de experiență, cum ar fi Cristea sau Ionuț Grozav, întrucât la fotbal nu contează vârsta”, a mai spus antrenorul în vârstă de 57 de an