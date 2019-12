Gala Sportului Județean 2019, vineri, 13 decembrie, la Alba Iulia

Vineri, 13 decembrie, vom afla cei mai bun sportivi şi antrenori din sportul judeţului Alba, olimpic şi neolimpic, în anul 2019, nominalizări anunţate în cadrul Galei Sportului, evenimentul ce a devenit o tradiţie a fiecărui final de an, ce se va desfăşura cu începere de la ora 17.00, la sala Mercur Styl din Alba Iulia, o locație devenită tradițională.

Mult aşteptată, Gala Sportului din judeţul Alba rămâne un moment special, care adună tot ce are mai bun acest fenomen la nivel local, fiind organizat de către CJ Alba şi DJST Alba. Cuantumul premiilor se cifrează la suma de 82.000 de lei, în funcţie de performanţe şi locul ocupat în ierarhie, urmând a mai fi recompensaţi şi cei mai bun sportivi pe ramuri de sport. Antrenorul albaiulian Cornel Țălnar a fost desemnat invitatul de onoare al Galei Sportului Județean 2019, însă, din motive personale, obiective, acesta a declinat prezența (în 2018, mărșăluitoarea Norica Câmpean a îndeplinit acest rol).

De asemenea, va fi desemnată și cea mai bună echipă a județului Alba, acest titlu revenind fără discuție formației Volei Alba Blaj, care și-a adjudecat în 2018 eventul pe plan național și a disputat finala Cupei CEV, a doua competiție continentală ca importanță (pentru al doilea an la rând echipa din “Mica Romă” a evoluat în ultimul act al unei întreceri europene). În cadrul galei se va desfăşura şi un eveniment caritabil (susţinerea unui caz social, sub egida “De Crăciun poţi fi mai bun”), în 2019 urmând să se strângă bani pentru un sportiv ce practică powerliftingul. Pentru al doilea an consecutiv, din motive legate de regulamentul Galei, organizatorii au renunțat la secțiunea numită “Ambasadori Sportivi ai judeţului Alba”, unde anii trecuți au apărut nume precum Gicu Grozav, Nicolae Stanciu, Miriam Bulgaru, Mihnea Costachi, Levente Polgar sau Ioan Dîrlea.

Anul 2018 a însemnat o hegemonie a clubului CS Unirea Alba Iulia, ce a dat sportivii și antrenorii la ambele secțiuni, Ana Rodean și Gabriel Avram (atletism) – la sporturi olimpice, respectiv Andrei Cioflică și Ovidiu Pănăzan (powerlifting) – la sporturi neolimpice