FURTUL brățărilor dacice: Care este filmul românesc de pe Netflix care îți arată cum s-a petrecut totul. Investigația, coordonată de un procuror din Alba

Netflix are în librăria sa multe filme documentar românești interesante. Nu ar fi rău să arunci o privire, dacă ai abonament la rețeaua de streaming.

Unul dintre aceste documentare, din anul 2017, care merită vizionate este The Hunt for Transylvanian Gold (Goana după aurul dacic). Goana după aurul dacic, cu titlul original The Hunt for Transylvanian Gold, oferă informaţii inedite despre rețelele care se ocupă cu traficul de artefacte pe piaţa neagră internațională, despre vânătorii de comori, experţii în antichităţi, suspecţii arestaţi şi cele 13 brăţări recuperate.

Astfel, în aproximativ 50 de minute, vei afla povestea furtului brățărilor de aur dacice, vechi de aproape două mii de ani, în valoare de 50 milioane de dolari, și investigația care a durat mai bine de zece ani şi s-a desfășurat pe două continente: Europa şi America de Nord. Investigația a fost coordonată de Augustin Lazăr, pe atunci procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Pe măsură ce autoritățile investighează jaful unui tezaur în valoare de 50 de milioane de dolari, ies la iveală firele unei pânze de păianjen cu legături foarte extinse: traficul internațional ilicit cu artefacte arheologice.

Ca referință, în zona Sarmizegetusei au fost descoperite de către căutătorii de comori 24 de brățări de aur dacice. Dintre acestea, au fost recuperate doar 13.

Regia documentarului este semnată de Andrei-Nicolae Teodorescu, iar scenariul este scris de Tilman Remme și Andrei-Nicolae Teodorescu. Documentarul este o producţie Kogainon Films (Boston), iar echipa filmului a avut atât membri români, cât şi americani.

Cum ziceam, Netflix are numeroase filme românești. Alte filme la care te poți uita sunt Ghinionistul, Mirciulică sau comedia Nunţi, botezuri, înmormântări.

Industria cinematografică din România pare să fi prins din nou un avânt impresionant, având în vedere că multe dintre filmele lansate în ultima perioadă reușesc să ajungă la stadiul de „sold out”. Primul titlu care a născut frenezie printre cinefilii români, de curând, a fost filmul „Team Building”.