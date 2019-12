FOTO: Zlătneanul Andrei Mărginean, rezervă în Cupa Italiei, pentru US Sassuolo, prima echipă

Mijlocașul Andrei Mărginean, fotbalist originar din Zlatna a fost, în premieră, inclus în lotul primei echipe a clubului US Sassuolo (locul 14 în Serie A), fiind pe banca de rezerve la o partidă din “16”-imile de finală ale Cupei Italiei de ieri după amiază.

Este vorba despre întâlnirea dintre Sassuolo și Perugia, scor 1-2 (0-2), meci în care rezervă a fost, la oaspeți, un alt jucător român, Vlad Dragomir. Jucătorul din Alba a făcut astfel un pas important în carieră, în condițiile în care în ultima perioadă s-a remarcat constant pentru Sassuolo Under 19 în Campionatul Primavera, cea mai importantă competiție de juniori din fotbalul italian. Deși are o poziție în linia mediană cu sarcini preponderent defensive, fotbalistul ce a împlinit 18 ani în luna iulie este printre principalii realizatori ai echipei, având 5 goluri marcate în 7 jocuri (a înscris în trei din ultimele 4 întâlniri), trei dintre aceste reușite consemnându-se în partida cu Sampdoria. “Sunt foarte fericit în ceea ce fac”, a transmis Andrei.

Andrei Mărginean a început fotbalul la CS Zlatna, liga a patra din Alba, şi este component al naţionalelor de juniori ale României, ratând, recent, din pricina unor probleme medicale, convocarea la reprezentativa Under 19, la calificările din Serbia. A bifat prezenţe pentru reprezentativele “tricolore” Under 17, Under 18 şi Under 19. Cu Sassoulo a semnat în iarna anului 2018, iar de atunci este om de bază în echipele de juniori ale echipei. Contractul lui Andrei Mărginean cu Sassuolo expiră în vara anului 2021.