FOTO. Ziua Minorităților Naționale din România sărbătorită la Sebeș

La 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase şi lingvistice.

Documentul internaţional oferă o garanţie a drepturilor minorităţilor în general, astfel încât mai multe state i-au recunoscut importanţa prin declararea zilei de 18 decembrie ca Ziua minorităților naționale, iar România s-a raliat acestui context internațional.

Astfel, miercuri, 18 decembrie 2019, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș s-a marcat această zi importantă, prin Atelierul de lectură și creație „BRADUL PRIETENIEI”, unde participanți au fost elevii clasei a IV-a, însoțiți de d-na înv. Dörr Gabrielle, de la Liceul German Sebeș.

După prezentarea semnificației acestei zile, ÎMPREUNĂ am împodobit BRADUL PRIETENIEI și am intrat în spiritul sărbătorilor de iarnă prin jocuri și colinde în limba germană. ÎMPREUNĂ am învățat sensul cuvintelor diversitate, respect, empatie și prietenie.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Sebeș, Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș.