FOTO | Ziua Culturii Naționale, marcată de Centrul „Augustin Bena” din Alba Iulia: Expoziție de pictură și grafică, momente artistice și recital de romanțe

Instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba au organizat, luni, o serie de evenimente culturale pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Programul a cuprins evenimente diverse precum expoziții, lecturi publice, spectacole de teatru, momente poetice și muzicale, difuzare de filme și un recital de romanțe pe versuri de Mihai Eminescu.

Ca de fiecare dată, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a pregătit o serie de evenimente culturale deosebite, în care au fost implicați cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri, structură din subordinea instituției.

Astfel, în spațiul expozițional urban al centrului a fost deschisă expoziția de fotografie „Retrospectiva culturală 2023” – expoziție retrospectivă de fotografie cu cele mai importante proiecte ale instituției în anul 2023, care va putea fi văzută până la sfârșitul lunii ianuarie.

Pe parcursul zilei, între 9:00 și 15:00, expoziția etnografică din cadrul Centrului Etnografic al Județului Alba a putut fi vizitată gratuit. În Sala Media a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a fost deschisă expoziția de pictură și grafică ,,Creația lui Eminescu prin pensulă și creion” – expoziție realizată de clasele de specialitate din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri. La vernisajul expoziției au fost prezenți și tineri interpreți de la clasa de instrumente de suflat, coordonată de prof. Nicolae Vancu, care au prezentat scurte momente artistice.

Manifestările s-au încheiat cu un recital extraordinar de romanțe, desfășurat în Sala Unirii, care i-a avut ca protagoniști pe soprana Georgeta Plută și pe pianistul Andrei Dragomir. Aceștia au reușit să creeze o atmosferă emoționantă, interpretând și dând viață versurilor sublime ale lui Mihai Eminescu, într-o manieră sensibilă și captivantă.

„În acest an, am sărbătorit Ziua Culturii Naționale printr-o serie de evenimente prin care am încercat să aducem comunitatea împreună prin intermediul artei, științei și educației. Manifestările au fost adaptate pentru toate vârstele și pentru toate gusturile culturale, iar Alba Iulia a devenit pe drept cuvânt, în această zi specială, un veritabil reper al culturii naționale. Ne-am bucurat să îi avem în centrul manifestărilor pe cursanții noștri de la clasele Școlii de Arte și Meșteșuguri, care ne-au demonstrat încă o dată talentul lor artistic.

Aceste evenimente au deschis practic anul cultural 2024, un an în care am pregătit un program complex de acțiuni și proiecte culturale menite să cultive și să promoveze valorilor culturale naționale”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită luni și prin alte evenimente culturale organizate și de celelalte instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba respectiv Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși „Prichindel” și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI