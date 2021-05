FOTO| Zeci de persoane din județul Alba, ajutate de oameni cu suflet mare. Familii cu copii, oameni bătrâni și ai nimănui sau părinți bolnavi au primit o mână de ajutor

Zeci de familii au fost ajutate de către oameni cu suflet mare, astfel peste 150 de familii din întreg județul Alba, atât familii cu copii, oameni bătrâni și ai nimănui sau părinți bolnavi.

„Când crezi cu adevărat, orice se poate realiza!

Anul trecut, cam pe vremea asta, am fost la bătrânica mea Maria, din Vingard, căreia i-am dus niște alimente. Bucuria cu care le-a primit, m-a încurajat sa caut și alte familii nevoiașe. După Maria, au mai urmat în jur de 150 de familii în tot judetul. Familii cu copii, oameni bătrâni și ai nimănui, părinți bolnavi. Atât păcătosul acesta de virus, cât și modul în care trăiesc mulți oameni din jurul nostru, au fost pentru mine o lecție de viata dura.

Am învățat sa prețuiesc momentele bune la intensitate maxima, sa ma rog mai mult, sa fiu recunoscătoare pentru fiecare secunda din viata mea. În ajutorul meu au venit în acest an sute de persoane care în marea lor majoritate, mi-au cerut ca participarea sa rămână anonim. Cu siguranță, nu anonim a fost în fata lui Dumnezeu. Am făcut mai multe campanii, scrisori de Crăciun, de zilele de naștere, pachete de Paște.

Pe calea asta mulțumesc celor care și-au împărțit din cumpărăturile lor de Paște cu cele 15 familii din Alba și firmelor „LACTARIS(FOSTUL ALBALACT) „, „PREFERA”, TRANSILVANIA NUTS”, „ALBATROS GOLD”, „PREMIUM PIZZA” , „PIZZA PE VATRA”, „COFETARIA ALADIN”, „COFETARIA ELISSA”

Cu ajutorul vostru s-au achitat datorii restante la regii, chirii, s-au renovat apartamente. În cel mai greu an din viata noastră ați dat dovada maxima de compasiune. Ma inclin în fata voastră și ma rog la Dumnezeu sa aveți putere să-i ajutați pe cei mai dezavantajați și în continuare.

Sa aveți parte de momente binecuvântate alături de cei dragi de. Sărbători cu lumina în suflet va doresc!”, a transmis o cunoscută inițiatoare a apelurilor umanitare.