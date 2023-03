FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana României, succes lejer la Pitești

Se înmulțesc memoriile jucătorilor “alb-negri” în privința restanțelor din campionatele trecute, ajungându-se la 7 litigii aflate pe masa de lucru a comisiilor abilitate din cadrul Federației Române de Fotbal.

Primul dintre fotbaliștii care și-a solicitat drepturile în această perioadă a fost Andrei Bârdea, a urmat Ștefan Alexandru Bakcsi (dosar dezbătut în 14 martie la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor), iar ulterior au intrat pe lista celor care și-au revendicat restanțele Ioan Cîrloanță și Filip Christopher Morar (ambii în ședința din 21 martie a CNSL), plus Răzvan Alexandru Fetița, Ioan Ispas și Radu Iosif Scrob (în 23 martie, la aceeași comisie).

Pentru ultimii 3, motivarea CSNS a fost: “admite cererea reclamantului; obligă clubul pârât la plata drepturilor financiare restante, precum și taxa de procedură; cu recurs în 5 zile de la comunicare”).

Dintre aceste 7 dosare, 3 aparțin unor jucători care fac parte în această primăvară din efectivul divizionarei terțe (Bârdea, Fetița și F. Morar), iar celelalte sunt ale unor fotbaliști ce au plecat între timp de la gruparea din Cetatea Marii Uniri: Cîrloanță (în această iarnă, la Metalurgistul Cugir, via CSC Șelimbăr), Bakcsi (din retur la Performanța Ighiu), Ispas (tot la Ighiu, din vara trecută), respectiv Scrob (fostul căpitan, nu a evoluat în ultimele 6 luni, legitimat la Gloria Geoagiu).

În vară, când AFC Unirea 1924 Alba Iulia a fost preluată de către autoritățile locale, continuând în Liga 3 sub tutela CSM Unirea Alba Iulia, una dintre problemele acute era aceea a datoriilor acumulate către jucători și antrenori.

Cum din bani publici nu se pot achita restanțele, s-a ajuns la o soluție agreată de toate părțile în acel moment. Respectiv ca salariile neachitate din sezonul 2021/2022 să fie plătite undeva la începutul acestui an (cel târziu luna februarie), respectiv în momentul în care clubul Wuhan Three Towns va vira către Slavia Praga o nouă tranșă în contul transferului lui Nicolae Stanciu. Suma așteptată de gruparea din Cetatea Marii Uniri se cifrează la aproximativ 70.000 de euro în condițiile în care “alb-negrilor” le revine, conform contribuției de solidaritate, un procentaj de 2,65 la sută din transfer. Respectivele persoane cărora clubul le este dator, jucători, antrenori, membri din staff-ul tehnic (inclusiv antrenorii Marcel Rusu și Mircea Oprea), dar și cel administrativ, au acceptat amânarea plăților cu o jumătate de an, însă conform informațiilor, acest lucru nu s-a produs, încă întrucât campioana Chinei a întârziat virarea banilor. În anumite cazuri s-au strâns restanțe ce depășesc un an calendaristic, fiind situații, gen Ciprian Selagea sau Mihai Manea, ce au bani de primit chiar din urmă cu două stagiuni.

La un moment dat se vehicula o sumă cifrată la peste 120.000 de euro, însă aceasta s-a redus întrucât între timp s-au mai achitat din datorii către cei care și-au solicitat drepturile la FRF (exemple: Ciorgovean sau Sg. Tineiu, în lot campionatul trecut). Momentul fierbinte a fost în vara trecută, când memoriile depuse de Alexandru Giurgiu, Adrian Bicheși și Ilie Adam, au dus la o depunctare de 20 de puncte pentru AFC Unirea Alba Iulia. Banii s-au plătit între timp, iar divizionara terță a început stagiunea actuală fără nicio penalizare.