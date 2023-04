FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid 3-0, în primul meci al semifinalei Diviziei A1 | Demonstrație de forță a campioanei!

Remiză pentru nimeni în derby-ul orgoliilor de pe „Cetate” între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, un egal care convine de minune Unirii Ungheni, contracandidata din play-off a grupărilor din Alba. După un fotbal sărac în primul mitan, la reluare au apărut ocaziile, au punctat rapid, din penalty-uri, Fetița și P. Păcurar, în 6 minute, iar ulterior cele două combatante au avut, pe rând momente când puteau tranșa disputa: Cugirul și-a trecut în drept trei ocazii imense, iar „alb-negrii” au replicat în două rânduri prin fâșnețul Indrei – care a lovit și bara.

*1-0, MIN. 48: FETIȚA transformă un penalty, obținut de spaniolul Madangi, intrat la pauză, faultat fiind de portarul Csapo în lateral la 13 metri

*1-1, MIN. 54: P: PĂCURAR execuție elegantă din punctul cu var, faultat fiind M. Domșa de E. Codrea

„Un rezultat normal acest egal, ținând cont de jocul prestat de ambele echipe. Trebuia să fim mai atenți și să gestionăm mai bine momentele de după deschiderea scorului, când am avut avantajul. După pauză am venit cu schimbări, am modificat și sistemul de joc. A fost un joc puțin tensionat din partea adversarilor și nu înțeleg de ce. Am pierdut două puncte, pentru că am marcat primii”, a precizat Marcel Rusu, care nu i-a putut introduce în primul unsprezece, din motive medicale pe Fetița și C. Cristea.

„În mare parte, putem spune că egalul este echitabil, dacă ne raportăm la ocaziile avute de noi. Aste adevărat că și Unirea a lovit bara și, pe undeva, putem spune că a fost o remiză pentru Unirea Ungheni. Am făcut o primă repriză bună, nu știu dacă a fost penalty pentru gazde la deschiderea scorului, dar nu vreau să comentez prea mult, pentru că am dovedit și neglijență în defensivă. Dacă trecem de Corvinul etapa viitoare, normal că vizăm 9 puncte în cele 3 întâlniri consecutive pe teren propriu„, a spus Lucian Itu, cel care i-a înlocuit din pricina accidentărilor pe ex-uniriștii Selagea (foarte supărat mijlocașul pentru comportamentul galeriei albaiuliene la adresa sa) și Vitinha.

Șut din lovitură liberă I. Grozav (58), respins în corner de Csapo. Uriașă ocazie a oaspeților paradă Raț (63), la șutul din careul mic trimis de Cocan. O nouă oportunitate cugireană: cap alături Dohotariu (65) din 10 metri, la centrarea lui Cîrloanță. Același Raț (66) a scos cu piciorul mingea deviată de Cîrloanță, trei ocazii mari succesive ale vizitatorilor. Indrei pătrunde pe dreapta și șutează în diagonală, din unghi, în stâlpul drept (75). Același Indrei (77) – pătrundere individuală și șut scos cu piciorul de Csapo.

La pauză, la gazde au intrat Fetița și Madangi, iar Dehelean a trecut fundaș central, P. Codrea apărător lateral dreapta și Bârdea în linia mediană

Vizitatorii sunt mai periculoși, având oportunități prin Vitinha (7) – reluare cu capul alături și M. Domșa (11) – șut în diagonală pe lângă. Același Vitinha (39) – a tras peste poartă de la marginea careului.

Lovitura de începere a fost dată de Ioan Străjan, fostul jucător al Unirii Alba Iulia, ajuns la 90 de ani. În tribune sunt în jur de 800 de spectatori

Oaspeții mizează pe toți cei 4 foști uniriști (Haj, Vitinha, P. Păcurar și Selagea), iar la gazde sunt rezerve C. Cristea și Fetița

O confruntare venită la două săptămâni distanță de duelul de sub Drăgana, în ultima rundă din sezonul regular, adjudecat de “roș-albaștrii”, scor 2-0, care au realizat prima victorie a anului, producând totodată albaiulienilor prima înfrângere din primăvară. Un meci cu un final nervos, la finele căruia Benkirat a fost eliminat și a primit 3 etape de suspendare, iar gazdele au fost amendate cu 1500 de lei. Ambele combatante vin după pași greșiți, eșecuri la Hunedoara și Ungheni și caută reabilitarea în această dispută

Echipe de start:

CSM Unirea: Raț – Bârdea, P. Codrea, I. Grozav/ cpt, E. Codrea – Dehelean, Mâlnă (56, C. Cristea), Bordonado (46, Fetița) – Roșu, Indrei – Agbomonyi (46, Madangi); rezerve Iovicin, Harangozo, Banienschi, Sebaș, Vl. Domșa. Antrenor Marcel Rusu.

Metalurgistul: Csapo – Haj, Dohotariu, Vlădia, Vitinha (84, Tăban) – Cocan, Boldea, P. Păcurar/ cpt., Tîrla (75, Căt. Pop) – Selagea (52, Cîrloanță), M. Domșa; rezerve Perjeriu, S. Itu, Bura, L. Itu, Androne, Șuteu. Antrenor Lucian Itu

Arbitri G. Roman (Timișoara), C. Cimponeriu (Lugoj), M. Talpoș (Timișoara) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)

Avertismente: Roșu (33)/ Vitinha (73), Tîrla (75), Vlădia (83)