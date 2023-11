FOTO: Volei Alba Blaj – Prometey Dnipro 2-3, în Liga Campionilor | Surpriză neplăcută și dezamăgire pentru campioana României!!!

În dreptul clubului Bridge Apulum Alba Iulia, în acest an s-au strâns rezultate excelente, o parte dintre acestea urmând să le prezentăm în cele ce urmează.

Cea mai importantă performanță a fost cucerirea medaliei de bronz în cadrul Campionatului Mondial disputat la Marrakech (Maroc). Echipa României a fost compusă din Bogdan Marina (căpitan), Marina Stegăroiu, Marius Robert Ioniță (toți Apulum Alba Iulia), Andreea Boboc (BC Iași), Geta Mihai și Radu Mihai (ambii Locomotiva București.

“Suntem mândri că jumătate din echipa României este formată din sportivi legitimați la clubul de bridge Apulum Alba Iulia”, a transmis albaiulianca Monica Gârneață, secretar general al Federației Române de Bridge.

La Campionatul Național de Tineret, Elena Enache (legitimată la clubul din Cetatea Marii Uniri) a devenit campioană națională. La Campionatul Național de echipe, Bridge Apulum Alba Iulia, în alcătuirea Radu Grădinariu, Marina Stegăroiu, Bogdan Marina și Marius Robert Ioniță, a cucerit medaliile de argint. De asemenea, la Campionatul Național de Perechi, axa formată din Florin Filip și Marius Robert Ioniță (legitimați la clubul albaiulian) a urcat pe treapta a 3-a a podiumului.

*Cupa Unirii, concurs internațional

În perioada 8-10 decembrie, la Alba Iulia se va disputa concursul internațional de bridge Unirii, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din țară. Odată cu ajungerea la maturitate, în anul 2005, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii la Alba Iulia, clubul a demarat proiectul concursului Cupa Unirii. S-a reuşit atragerea de jucători din întreaga ţară, concursul fiind unul reuşit şi care a beneficiat de o largă mediatizare în rândul jucătorilor, astfel s-a născut ideea permanentizării acestuia, fiind înscris în calendarul competiţional naţional în fiecare an în luna decembrie, legând acest concurs de sărbătoarea naţională. Acest concurs a crescut de la an la an, ajungând astfel la a 18-a editie și deja în cercurile bridge-istice se știe că… „în decembrie e Alba Iulia”. De-a lungul timpului, Cupa Unirii a devenit cel mai mare concurs de bridge din țara organizat de către un club. Doar festivalul internațional de la Mamaia, organizat de către Federația Română de Bridge are o participare mai mare decat Cupa Unirii. La concursul din acest an, care va avea 3 sesiuni, sunt așteptați să participe aproximativ 160 de jucători, dintre cei mai buni din țară si din Europa, printre aceștia și Nazik Serap Elliati din Turcia, vicecampioană mondială în 2023. În 8 decembrie, după ce competitorii vor vizita orașul, în seara aceleiași zile va fi un concurs special, format dintr-o singură sesiune, Cupa 1922, ediția a 5-a (15 octombrie 1922 este data la care Ferdinand și Maria au fost încoronați ca regi ai României Mari la Alba Iulia). Prima sesiune a Cupei Unirii va începe în data de 9 decembrie în cursul dimineţii, după care va urma o pauză de prânz şi se va continua cu sesiunea a doua. După fiecare sesiune se va face un clasament provizoriu, astfel că la sfârşitul primei zile se vor şti candidaţii la primele locuri. După încheierea celei de-a doua sesiuni se va organiza o masă festivă, în timpul căreia se vor acorda premiile obținute la Cupa 1922. Ultima sesiune va avea loc în data de 10 decembrie, în urma căreia se va stabili şi clasamentul final, competiția de tradiție încheindu-se cu premierea câștigătorilor.

Secțiune Știri sub articolul principal