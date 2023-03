FOTO| Vitezoman prins de polițiști cu 214 km/h pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: „S-a supărat pe noi pentru că l-am lăsat 120 de zile fără permis?”

Cele mai frumoase texte și mesaje de 8 Martie 2023. URARI și FELICITARI de 8 martie care aduc zâmbetul pe buzele oricărei femei.

Ziua de 8 Martie este un bun prilej de a face o urare doamnelor și domnișoarelor din viața ta. Alături de urarea prin SMS nu uita să dăruiești un mic cadou deoarece doar o dată în an se sărbătorește Ziua Femeii.



– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni…si fie ca primavara iubirii sa va inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor florilor sale. Va doresc un 8 Martie cat mai frumos.

– Fie ca ziua de 8 Martie sa-ti aduca toata lumea la picioare, zambetul pe buze si toata fericirea de pe pamant. L a multi ani!

– Cand ma uit afara, vad doar vant si ploi. Cand ma uit la cer, e mereu innorat si cenusiu. Dar cand ma uit la tine stiu ca va veni timp frumos, pentru ca tu esti soarele si primavara mea.

– Iti doresc ca aceste zile de primavara si rasaritul soarelui sa-ti aduca peste zi implinirea viselor alaturi de tot ceea ce poate fi: mai pur, mai sincer, mai curat… te iubesc!

– Ziua asta sa fie un prilej de bucurie pentru noi toate, sa simtim mai putin apasarea grijilor si sa ne umplem gandurile si sufletul de caldura primaverii

– De ziua ta… Ce as putea sa-ti doresc mai mult decat sa ai in suflet vesnic primavara?

– Sa fii sanatoasa si o pofta permanenta de o retrezire la viata,o vesnica reinoire de forte si bucuria de a trai.

Asa sa fie, iti doresc cu drag,

– Draga mama, De ziua mamicilor eu iti urez multa sanatate si sa te bucuri de toti cei ce te inconjoara!

– Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra, pentru ca sunteti cele care numai cand priviti catre copiii vostri, dati lumii mai multa frumusete, pentru ca sunteti cele care gasesc in fiecare zi timp pentru orice problema si orice nevoie a celor dragi, pentru ca, desi va mai plangeti cateodata, o luati de la capat in fiecare zi, mai puternice si mai hotarate, pentru ca sufletul vostru stie ce e iubirea, cum se daruieste si cum se primeste ea… si pentru tot ceea ce reprezentati… pentru voi timpul se opreste putin in loc la fiecare inceput de Primavara, sa va aduca un omagiu…

La multi ani!

De ziua scumpa care vine eu iti urez noroc si bine, margaritare-n calea vietii, succes in anii tineretii si pe aripa primaverii primeste dragostea si dorul!

– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc un 8 Martie special!

– Iti multumesc ca m-ai iubit si m-ai invatat sa iubesc si pe ceilalti, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!

– Un gand marunt pentru iubirea imensa pe care ti-o port. La multi ani!

8 Martie, Ziua Femeii este un bun prilej pentru copii să învețe poezii și versuri pentru mama, iar pentru îndrăgostiți să transmită mesaje de dragoste pentru femeia iubită.