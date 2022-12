FOTO-VIDEO: Volei Alba Blaj – Vero Volley Milano 1-3, în grupele Champions League | Replică onorabilă a campioanei

Tibor Moldovan, fostul jucător al Unirii Alba Iulia recunoaște ca a furat la Rapid! „Am dat înapoi banii și am fost excluși din lot”

Mărturisire șoc a fostului jucător al Unirii Alba Iulia, Tibor Moldovan. Fostul atacant unirist a povestit că a fost dat afară de la Rapid, unde a jucat în ultima parte a junioratului, pentru că a furat bani de la un coechipier.

Fostul atacant Tibor Moldovan, de loc din Târgu Mureș, a fost invitat în această dimineață la emisiunea GSP Live, unde a mărturisit că „un incident mai neortodox” a dus la mazilirea sa de la Rapid, club la care a ajuns la 18 ani, în ultima parte a junioratului.

Dat afară de la Rapid, unde era căpitan, pentru că a furat bani de la un coleg

„Când am terminat liceul, la 18 ani, înainte de a începe ultimul an de juniorat, am dat o probă la juniori (la Rapid). Așa am devenit căpitanul echipei la grupa de ’82, eram coleg cu Daniel Niculae. Apoi am fost promovat și eu la echipa de tineret”, și-a început Moldovan povestirea.

Apoi a atins momentele delicate: „Am plecat după ce avut un incident cu câțiva colegi de acolo. S-au întâmplat niște chestii mai neortodoxe.

Da, e adevărat (n.r. – întrebat despre acuzațiile de furt). De la un coleg de echipă. Am sustras 50 de lei, împreună cu un alt coleg. Nici nu mai țin minte cum îl cheamă. Apoi, după antrenament, ne-a căutat antrenorul, Codreanu. Ne-a întrebat, am recunoscut, am înapoi banii și am fost excluși din lot.

Eram în anii 2000, nu aveam resurse financiare. Veneam dintr-o familie simplă, modestă, cu părinți muncitori, la fabrică. Nici nu aveam probleme financiare, dar am provenit dintr-un cartier din Târgu Mureș.

Am fost într-un anturaj în care se practicau aceste chestii, am umblat la tot felul de «evenimente» de genul. Da, așa era la modă atunci. Erau chestii mărunte, din mașini, magazine.

Am fost câțiva ani în acel anturaj, în care eram poreclit «Fotbalistul». În acel anturaj erau prietenii mei din cartier, nu voiam să mă despart de ei, iar după antrenamente îmi petreceam timpul cu ei”.

„Părinții nu cunoșteau multe detalii. Erau la lucru, după-amiaza aveau de lucru prin casă, nu aveau așa mult timp de noi. Băiat fiind, nu aveau așa mult control asupra mea, asupra noastră.

Am fost pe punctul să fim arestați, dar nu am ajuns niciodată în arest sau închis. Am avut, însă, experiență cu declarații pe la poliție.

După ce s-a întâmplat la Rapid m-am întors acasă la Târgu Mureș. Părinții nu au știut nimic. N-am jucat fotbal 10 luni, am ales să-mi petrec viața cu prietenii. Am fost pe punctul să plec în Spania să practic această meserie, mi-am făcut și pașaportul împreună cu băieții, dar în ultima clipă m-am răzgândit pentru că mama a insistat să rămân acasă, să fac sport.

Am renunțat să mai fac așa ceva (n.r. – să fur), a fost o chestie de copilărie, de anturaj. Ăștia erau idolii noștri, băieții de cartier.

Aproape despre toți încă știu câte ceva. Majoritatea au familii, copii, lucrează. Unii au ajuns prin închisori, pe afară. Unii sunt bine, majoritatea au trecut peste acea perioadă. Nu a făcut nimeni din pasiune lucrurile alea negative. Nu pentru asta ne-am născut”, a adăugat Tibor.

După aventura de la Rapid, a semnat cu Unirea Alba Iulia, pentru care a jucat între 2002 și 2005, înainte de a ajunge la Dinamo.

În 2004, când evolua la Unirea, a fost convocat de selecționerul României, Anghel Iordănescu, la un stagiu de pregătire în Cipru. A și jucat un meci pentru națională, 3-0 cu Ungaria, în care a fost titular în atac alături de Ciprian Marica.

