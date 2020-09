FOTO VIDEO| ,,VOCILE” strângerii de semnături împotriva purtării măștilor, din Alba Iulia. ,,Aveam impresia că îl duc în pușcărie pe copilul meu”

Astăzi, județul Alba a fost martor al unei noi acțiuni împotriva obligativității purtării măștii în școli de către copii, iar ,,vocile” acestui demers au dorit să se facă auzite.

,,Am fost foarte oripiliat când am văzut asta. Am ajuns la școală și am văzut banda aia pusă de Poliția locală și copilul să meargă pe un culoar. Aveam impresia că îl duc în pușcărie pe copilul meu”, a motivat un bărbat prezent la adunarea din fața Prefecturii.

O altă persoană, o femeie carismatică, a declarat pentru ziarulunirea.ro faptul că ,,este o măsură aberantă pentru ca un copil de șase ani, în clasa pregătitoare, să poarte mască, având în vedere faptul că, copii nu fac boala, nu s-a dovedit că cei asimptomatici transmit 100% virusul, deci este discutabil. În plus, dintre țările din Uniunea Europeană, doar 5 țări au impus obligativitatea purtării măștii de către copii, iar în România, vârsta de la care este obligatorie purtarea măștii este cea mai mică, șase ani. Mi se pare ca suntem mai exigenți decât restul Europei, deși, din punct de vedere al sistemului medical, suntem codașii Europei.”

,,Nu am copii și nici nepoți. Am venit pentru copii țării, pentru că doresc ca ei să fie în libertate și să li se ia această măsură, de punere a măștii. Mi se pare că este o nedreptate socială, ca ei să fie speriați și chinuiți în scoală, cu distanțare socială, fără a putea să comunice între ei. Chiar mi se pare un abuz”, a afirmat o doamnă în vârstă, care s-a gândit la ceilalți locuitori ai orașului și la copii lor, decât la propria persoană.

Reamintim că, astăzi, de la ora 16.00, în municipiul Alba Iulia, în fața Instituției Prefectului, se desfășoară o strângere de semnături împotriva purtării măștilor la școală. La mitingul organizat de părinții revoltați participă toate persoanele care consideră că drepturile copilului sunt încălcate, așa cum se anunță în textul postat postat luni seara pe pagina de socializare.