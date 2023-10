FOTO VIDEO | Restaurarea Casei Memoriale „Camil Velican” din Alba Iulia: Lucrările pentru reabilitare, în plină desfășurare

38 de firme din Alba, mari contribuabili, vor ajunge în „portofoliul” Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba. Acestea reprezintă 1,12 la sută din totalul marilor contribuabili din România.

După ce visul ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș de a încheia luna septembrie fără deficit bugetar s-a spulberat creându-i intense stări de insomnie, liberalul a anunțat că în 30 de zile va anunța un pachet de măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), arătând că vizează, printre altele, o descentralizare a activităţii pe care o desfăşoară Direcţia Generală Mari Contribuabili şi o restructurare a activităţii Direcţiei de Management al Riscurilor.

”În legătură cu capacitatea noastră de colectare, numai dacă ne uităm la indicatorii lunari pe care îi analizăm: venituri planificate şi venituri realizate, se observă că avem un oarecare gap. Sigur, motivele sunt numeroase, de ce avem acest gap, dar în acelaşi timp avem şi o anumită ritmicitate la încasarea acestor venituri. Aproximativ 30 de miliarde lei este suma pe care o încasăm lunar prin intermediul ANAF. Este principala noastră sursă de venituri şi, de aceea, ne aplecăm asupra modului în care se face această colectare şi desigur, asupra măsurilor pe care le vom lua în legătură cu ANAF. Mă refer aici la cel puţin două componente: Direcţia de mari contribuabili, care aduce aproape jumătate din veniturile lunare pe care le încasăm prin intermediul ANAF şi, mai concret, aici vizăm o descentralizare a activităţii. Sunt 3.373 de mari contribuabili care aduc la bugetul de stat 15 miliarde de lei lunar şi vrem ca aici activitatea să fie mult mai eficientă din perspectiva colectării resurselor bugetului de stat”, spunea el citat de Agerpres.

La întocmirea celei mai recente liste a marilor contribuabili, conform OPANAF 1721/2021, modificat prin OPANAF 83/2022, criteriile de selecţie care au stat la bază sunt două şi anume criteriul de bază, care include cifra de afaceri – 50% (raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 sau decontul de TVA aferent anului 2020), volumul obligaţiilor fiscale datorate – 30% (declarate de către contribuabili, conform declaraţiilor depuse către contribuabili în cursul anului 2020) şi volumul cheltuielilor cu personalul – 20% (raportate în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020.

Conform ultimei liste publice cu acești mari contribuabili, doar 38 de firme din județul Alba se încadrează în criteriile de mai sus, adică, în procente 1,12 la sută din totalul marilor contribuabili din România. Cam puțini. În ordine alfabetică aceștia sunt: Agra’s SA, Agropec Dionis SRL, Albalact SA, Alpin 57 Lux SA, Apa CTTA SA, Apulum SA, Atlas Imobiliare SRL, Bosch Automotive SRL, Compania Națională Romarm – Uzina mecanică Cugir, CupruMin SA, Dacia SA, Elis Pavaje SRL, E-Quation SRL, Florea Grup SRL, IAMU Blaj SA, IPEC SA, Jidvei SRL, Kronospan România SRL, Kronospan Sebeș SA, Kronospan Trading SRL, Lactalis Logistic SRL, Lactalis România SA, Pehart TEC Grup SA, Pehart TEC Tissue SA, Rekord SRL, Romanian Wine & Spirits Trade Co SRL, Saturn SA, SAMUS Construcții SA, Savini DUE SRL, Solina România SRL, Star Assembly SRL, Star Transmission SRL, Techno Plast Cugir SRL, Trans Iviniș & Co SRL, Transavia SA, Transeuro SRL, VCST Automotive Production SRL. Cele mai multe sunt în Sebeș, Alba Iulia, Cugir și Blaj etc.