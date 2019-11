FOTO/VIDEO| Protest al prestatorilor pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2 pentru că nu li s-au plătit facturile scadente de luni de zile

Protest al prestatorilor pe autostrada A10 Sebeș-Turda lotul 2 pentru că nu li s-au plătit facturile scadente de luni de zile

Prestatorii acuză faptul că antreptenorul Aktor nu le-a achitat facturile de foarte mult timp, motiv pentru care sunt nevoiți să își întrerupă activitatea.

La rândul lor, ei nu își pot achita obligațiile față de ceillați furnizori și, nu în ultimu rând, salariile angajaților.

ziarulunirea.ro a scris de foarte multă vreme că pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2 se lucrează ”de la o cisternă de motorină la alta”, situația fiind pe punctul să blocheze lucrările.

Subfinanțarea cronică este una dintre probleme majore ale lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda.

ziarulunirea.ro a atras atenția că chiar dacă antreprenorul a mobilizat un număr rezonabil de prestatori cu utilajele și forța de muncă aferentă, lipsa banilor pune în pericol continuarea lucrărilor, putându-se ajunge la înghețarea lor.

”Totul a început în urmă cu o săptămână când antreprenorul Aktor nu ne-a mai livrat material pentru realizarea terasamentelor. Deși au fost anunțați în urmă cu două-trei săptămâni că se va termina materialul de unde am exploatat până în data de 18 noiembrie, dânșii nu au binevoit să se organizeze cu materialul pentru umplutură. Mi se pare anormal ca la un proiect de autostradă început în urmă cu cinci ani să nu ai la ora actuală material pentru umplutura și realizarea terasamentelor. De șapte zile muncitorii vin pe șantier la ora șase, stau și nu primesc un răspuns să le comunic și lor.

Am trimis celor o notificare scrisă atât celor de la Aktor, cât și la CNAIR, dar și la DRDP Cluj. Până în momentul de față nu am primit absolut nici un răspuns. Firma Marco Team are facturi scadente și restante în valoare de peste 4 milioane”, a declarat Mircea Rotar, șeful șantierului.