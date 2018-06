FOTO, VIDEO: Pregătiri pentru ”Alba Fest” 2018: Se montează scena în Piața Cetății. Se apropie “marea unire” a celor mai în vogă artiști din industria muzicală românească

Municipiul Alba Iulia se ”gătește” de sărbătoare. În Piața Cetății a început deja montarea scenei ”Alba Fest” 2018, cea mai impresionantă pe care a avut-o festivalul până acum.

Cea mai impresionantă scenă pe care a avut-o festivalul va fi montată în Piața Cetății, acolo unde vor concerta invitații de anul acesta la ”Alba Fest”: B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții, Atonia, Alina Eremia, 3SE, Vanotek, Sore, Alex Velea, Jo, Whats’Up, Fly Project, Nicoleta Nucă, Guess Who, Freestay, Irina Rimes, Feli, Mira și Lidia Buble.

Pentru prima dată, scena este montată lângă Unitatea Militară pentru a lăsa cât mai mult spațiu în Piața Cetății pentru publicul prezent la eveniment. Organizatorii estimează că ediția de anul acesta va strânge la Alba Iulia cel mai mare număr de participanți de până acum. Și-au anunțat deja prezența oameni din toate colțurile țării, iar locurile de cazare au fost deja rezervate.

Cel mai așteptat eveniment al anului la Alba Iulia, Alba Fest începe vineri, 8 iunie. Albaiulienii și turiștii vor avea parte de trei zile pline de distracție, voie bună și concerte incendiare.



Se apropie “marea unire” a celor mai în vogă artiști din industria muzicală românească, într-o ediție care va face istorie. Artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și în toate topurile, cei mai văzuți și apreciați la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best.

Alba Fest, singurul eveniment în care orașul are mai puțini locuitori decât spectatori: 50 000 de oameni, în trei zile de show total.

