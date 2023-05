FOTO, VIDEO: Optimum Alba Iulia – Viitorul Cluj 0-2 (0-1), în semifinala Cupei Elitelor Under 15

Echipa de fotbal a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia s-a calificat în finala mică a campionatului național universitar ce se disputăîn aceste zile la Oradea.

Formația din Cetatea Marii Uniri a termminat pe locul secund în grupă, fără a pierde vreun meci, iar duminică, în disputa pentru medaliile de bronz va întâlni Universitatea Oradea, formația gazdă.

Albaiulienii au învins în primul Universitatea de Științele Vieții din Iași, scor 4-1 (1-1), goluri marcate de Nicola, Borșai, Bakcsi și Budin. În a doua întâlnire a fost remiză, scor 1-1, cu Universitatea Constantin Brâncuși din Tg Jiu, reușită semnată de Nicola, iar în meciul decisiv pentru primul loc din grupă a fost un nou egal, fără goluri, cu Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, adversarul calificându-se în finala mare.

Au fost convocați: Bârdea, V. Domșa (CSM Unirea Alba Iulia), Al. Albu, Cunțan (CSU Alba Iulia), Haj (Metalurgistul Cugir), Borșai, R. Rădoi (GT Sport Alba Iulia), Fl. Popa, Cos. Olălău, An. Moldovan, An. Anghel, Nicola (Viitorul Sântimbru), Sîntoma, Palfi și Bakcsi (Performanța Ighiu), An. David (Industria Galda), Sfetcu (Cuprirom Abrud), Budin