FOTO VIDEO| O mică oază de liniște în „jungla urbană”: Câțiva cetățeni din cartierele Ampoi 1 și 2 au amenajat o zonă de recreere și relaxare

Pe malul râului Ampoi, în cartierele Ampoi 1 și Ampoi 2 din Municipiul Alba Iulia, un grup de oameni harnici care locuiesc în blocurile din apropiere au amenajat, din fonduri proprii, un loc de recreere și relaxare.

„Dacă primăria nu face nimic, am făcut noi cu banii noștrii! Aici poate veni toată lumea, dar să păstreze curățenia! Se poate face și baie. Am pus mână de la mâna și cu priceperea fiecăruia am făcut ceva frumos pentru comunitatea noastă!”, a declarat unul din cetățenii care au ajutat la amenajarea locului.

În spațiul pentru recreere au fost montate coșuri de gunoi, iarba este tunsă și a fost amenajat chiar și un teren de fotbal.

Au fost instalate mese, iar cetățenii pot face plajă sau chiar baie în apa ampoiului, care este curată și nu are o adâncime mare.