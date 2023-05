FOTO VIDEO| O cerere în căsătorie plină de emoții, în timpul unei unei nunți în Aiud: Cine au fost protagoniștii...

26-28 mai 2023| Eveniment omagial dedicat memoriei muzicianului Carl Filtsch, la Sebeș. PROGRAMUL INTEGRAL

În zilele de vineri și duminică, 26 și 28 mai 2023, Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizează un eveniment omagial dedicat memoriei muzicianului Carl Filtsch (1830-1845), născut la Sebeș și considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XIX-lea și cel mai strălucit discipol al marilor compozitori Frédéric Chopin și Franz Liszt. Deși s-a stins la o vârstă fragedă (15 ani), Carl Filtsch s-a remarcat în viața culturală a vremii sale, în cele mai importante centre ale Europei: Budapesta, Viena, Wiesbaden, Baden-Baden, Paris și Londra. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găseşte în cimitirul San Michele din Veneţia.

Carl Filtsch, care a început să improvizeze la pian de la o vârstă fragedă, a lăsat în urma sa treisprezece compoziţii proprii, dintre care unele au fost publicate pentru prima dată la Londra, în 1843. El a compus şi un concert pentru pian care, din păcate, s-a pierdut. În ciuda influenţelor uşor de recunoscut ale profesorilor săi, în lucrările sale se oglindesc o maturitate timpurie şi un talent remarcabil. Dintre compoziţiile sale amintim: „Choral 1839″, „Romanze ohne Worte 1840″, „Barcarolle”, „Mazurka”, „Impromptu in Ges – Dur 1843″, „Impromptu inb – Moll 1843″, „Introduction und Variationen Op.2″, „Lebewohl von Venedig (Adieu)”.

În acest an, Sebeșul are onoarea de a prezenta publicului o invitată specială: pianista japoneză Chyio Hagiwara. Absolventă a Colegiului de Muzică din Tokyo, pianista Chyio Hagiwara a studiat sub îndrumarea unor cunoscuți profesori, ca: Yayoi Fujisawa, Toru Kimura, Shinya Ozaki, Hitoshi Kobayashi, Yutaka Yoshida, Csíky Boldizsár Sr., Csíky Boldizsár Jr. şi Junko Massaglia.

Pianista niponă a intrat pentru prima data în contact cu opera lui Carl Filtsch în timpul studiilor cu Csíky Boldizsár Sr. şi Csíky Boldizsár Jr., iar numele ei este legat de introducerea în muzica clasică japoneză a creațiilor acestuia. În luna aprilie a anului 2017, CD-ul cu compoziţiile copilului minune de la Sebeş, în interpretarea ei, a ajuns pe primul loc în „Billboard Japan Top Albums”. Astfel, lucrările lui Carl Filtsch au pătruns în cultura japoneză, unde se bucură și în prezent de o apreciere unanimă, reflectată și în revistele culturale şi în mass-media niponă.

Chyio Hagiwara a susţinut recitaluri de pian în Japonia, Franţa și România, la București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sighişoara, Odorheiu-Secuiesc și în incinta Castelului Peleș, iar de acum, şi la Sebeş. În ultimii 20 de ani, a susţinut numeroase concerte, în calitate de solistă, împreună cu Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureş, iar în 2020 a încheiat seria de reprezentaţii a tuturor concertelor pentru pian compuse de Johann Sebastian Bach, împreună cu Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Shinya Ozaki.

Pe lângă cariera sa de pianistă, Chyio Hagiwara este implicată şi în alte proiecte, așa cum este albumul de muzică indiană „Pilgrimage”, în care a cântat la claviatură, dar şi vocal, în limbile engleză şi hindi. De asemenea, a cântat la pian şi vocal în cadrul proiectului „All 91 Wild Rose Songs of the World”, la „Kanoya Rose Garden”, în Kagoshima (Japonia). În anul 2009, a compus pentru Forţele de Autoapărare Maritimă ale Japoniei cântecul „Air Patrol Squadron 1st Squadron”.

În anul 2020 pianista a lansat un nou CD cu compoziții proprii, numit „Poetry and Dance”, în acelaşi an creând „Senzonshō”, un instrument musical de percuţie care foloseşte mai multe clopote „Senzon” (folosite în ritualurile budiste), la care a interpretat propriile compoziții şi nu numai, susţinând reprezentaţii în sanctuare, temple, precum şi la diverse evenimente. În 2021 a lansat primul ei CD „Senzonshō”, numit „Amano Iwato Suite”, cu propriile sale compoziții.

De-a lungul timpului, Chyio Hagiwara a fost răsplătită cu mai multe premii şi distincţii. În anul 2017, i s-a decernat „Yamato City Culture and Art Future Award”, în 2019, la Paris, a câştigat locul al III-lea la Concursul International de pian „Concours Musical de France”, iar în 2023 a fost laureată a concursului „Okayama Online Music”, pentru interpretarea la „Senzonshō”.

Artist talentat şi creativ, Chyio Hagiwara se exprimă şi prin intermediul fotografiei şi picturii, expunând la prestigiosul „Mitsuo Tsujimoto’s Photo Studio” din Kyoto, în 2020 şi 2021, dar și al literaturii, obţinând locul al II-lea şi premiul „Re Life Literary” la categoria povestiri scurte.

Programul „Zilelor muzicale Carl Filtsch” Sebeș, 2023

Sebeș, vineri, 26 mai 2023

Ora 11:45, moment omagial la statuia lui Carl Fitsch, situată pe bulevardul Lucian Blaga din Sebeș, pe aleea din vecinătatea Bisericii Evanghelice

Ora 12:00, Biserica Evanghelică Sebeș

Concert educativ „Harmony of sounds”, în compania muzicienilor: Emma Damian – flaut, Radu Besliu – clarinet, Daria Romoșan – clarinet, Oana Ardelean – vioară, Sonia Crainianu – vioară, Irene Marc – violă, Mariţ Yoneko -viola, Darius Clamba – violoncel, Tabea Bebeșelea – flaut, Alexandra Diaconu – flaut, Beatriz Marc – flaut, Petru Mazilu – pian, Ovidiu Borz – fagot, Paul Pienariu – cajon. Invitată specială: pianista Chyio Hagiwara din Japonia.

Repertoriu: Andante Op.1 No.1, Nocturne Op.1 No. 2 – Carl Filtsch, Mazurka Op.13 No. 1 – Josef Filtsch, 10000 Reasons – Matt Redman, Lost in You – Sergiu Strete, Pilgrim – autor necunoscut, aranjament Laurențiu Muntean, Overcomer – Daniel Ardelean, Cornerstone – Bradley Knight, Greatness – Daniel Petrean și Laurențiu Muntean, A thousand year – Christina Perri și David Hodges, Movie music – Pirates of the caribbean – aranjament Laurentiu Muntean.

Sebeș, duminică, 28 mai 2023

Ora 18:00, Biserica Evanghelică Sebeș

Concert omagial Carl Filtsch – în compania muzicienilor: Chyio Hagiwara, invitată specială din Japonia – pian, Flavius Ignat – violă, Marin Moisei – clarinet, Ioana Grünner – pian.

În program: Choral, Romanze ohne Worte, Etude Op. 8, Mazurka, Barcarolle, Introduction und Variationen, Das Lebewohl von Venedig – Carl Fiiltsch, Mélodies hongroises Op. 1, Mazurka Op. 13, No. V 2, Mazurka Op. 13 No. 3 – Josef Filtsch, Trio Kegelstatt, K. 498 – W. A. Mozart, Acht Stücke (selecții) – M. Bruch.