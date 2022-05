FOTO VIDEO| Festivalul ”Fun to fly – Râpa Roşie”, locul din Alba în care pasionații de aeromodelism s-au întâlnit pentru 3 zile. „Oricine poate învăța să zboare”

O carieră pe tocuri, între note muzicale: Georgiana, tânăra din Alba care își încântă publicul la evenimente, împreună cu trupa sa

Georgiana Petrescu, o tânără de 24 de ani din Petrești, județul Alba, ne arată cum poți transforma o pasiune frumoasă, cum ar fi cântatul, într-o carieră plină de satisfacții personale și momente memorabile.

Într-un interviu acordat Ziarului Unirea, tânăra artistă a dezvăluit care au fost începuturile sale în lumea artei, precum și parcursul său până în acest moment, ca și cântăreț la diverse evenimente.

Georgiana, spune-ne care a fost primul tău contact cu lumea muzicii.

Totul a început ca o joacă de copil, mai ales luând în considerare faptul că primul meu contact cu muzica a fost la vârsta de 8 ani. La Sebeș s-a organizat un festival concurs destinat copiilor și tinerilor pe data de 1 iunie iar domnul învățător m-a înscris la preselecție, eu urmând studiile la școala din Petrești. I-am spus mamei că o sa particip însă nu m-a luat în seama și uite așa am ajuns în ziua concursului să o sun pe mama de la casa de cultura să îmi facă rost de costum popular deoarece în aceea după-masă urma sa am primul meu contact cu scena.

Merită precizat faptul că eu nu aveam nicio pregătire muzicală si știam două melodii de muzică populară și cu toate acestea am reușit să mă calific pentru concurs. În urma concursului părinții au conștientizat că am o înclinație puternică spre muzica, așadar mi-am început cu pași mărunți cariera.

Ce anume te-a îndrumat înspre o cariera muzicala?

Cu siguranță pasiunea pentru muzică! De mic copil am iubit muzica și dansul și am fost mereu sufletul petrecerilor. Fără niciun dubiu pot afirma că fiecare individ este menit pentru anumite domenii, iar pentru mine fără echivoc a fost muzica!

Ai avut nevoie să mergi la cursuri de canto înainte sa începi sa cânți profesionist?

Da, bineînțeles, orele de canto m-au ajutat să cânt profesionist. După cum am povestit anterior la vârsta de 8 ani am luat contact cu scena și după 2-3 luni am început studiile muzicale la clasa doamnei profesoare Adina Hada, pe care o stimez și căreia doresc să îi mulțumesc pentru aportul pe care l-a avut asupra carierea mele muzicale. După 3 ani petrecuți în cadrul Ansamblului Lucian Blaga de la Sebeș am decis să urmez cursurile Școlii populare de arte din Alba Iulia la clasa de canto popular a doamnei profesoare Leontina Fărcaș făcând parte din ansamblul Augustin Bena. Această perioadă din viața mea a fost extrem de frumoasă, doamna profesoară Leontina Fărcaș a fost ca o mamă pentru noi toți, mugurii de tezaur și ne-a susținut în cariera noastră și încă ne iubește și ne susține necondiționat. Cu această ocazie vreau să îi mulțumesc și să îi transmit toată prețuirea mea, știe că are un loc special în sufletul meu.

Foarte multe persoane și-au adus un aport important asupra carierei mele și am evoluat ușor și cu siguranță este loc de evoluție constant.

Spune-mi câteva ceva despre trupa ta. Cum ai descrie tinerii alături de care cânți la fiecare evenimente?

Sunt onorată să fac parte dintr-o trupă excepțională, DEVIS MUSIC, oameni talentați si prieteni adevărați. Poate suna ca un clișeu însă chiar îi consider ca o a doua familie. Trebuie să spun câteva cuvinte despre fiecare în parte așadar: Cătălin Hașa este colegul meu drag care vă încântă cu vocea lui de excepție, Ionuț Trif este cu siguranță printre cei mai buni saxofoniști din județul Alba, dar poate sunt subiectivă luând în considerare că urmează să-mi devină soț, Liviu Posteiu este omul ”din spate” care duce greul formației, la clapă, un om talentat și ambițios pe care ne putem baza indiferent de situație iar Marius Stoica este maestru în acordeon și ne transmite mereu energia lui pozitivă.

Cu bune și rele ei îmi sunt alături la bine și rău și împreună cu ei reușim să aducem bucurie la evenimentele frumoase din viața oamenilor.

Care sunt cele mai plăcute aspecte la cariera de cântăreț?

Cariera în sine este extraordinară dar pot afirma cu tărie că nu este pentru oricine. Eu iubesc oamenii, iubesc să comunic să interacționez cu ei și bineînțeles să le cânt. Mă încarc pozitiv la fiecare eveniment atunci când îi văd că se distrează și se simt bine în preajma noastră așadar nu simt că muncesc. Mă distrez mereu la fiecare eveniment la care particip și cred că acesta este cel mai plăcut aspect. Muzica este o binecuvântare și sunt extrem de fericită că îmi pot expune întregul suflet pentru toți cei care îmi ascultă cântecele mele sau care mă ascultă cântând la evenimente.

Ai vreo amintire memorabila la vreun eveniment la care ai cântat?

Consider că toate evenimentele au ceva special și atmosfera diferă în funcție de oameni și de cum știu să se petreacă alături de noi. Memorabil pot spune că este momentul în care la finalul evenimentului, mirii sau sărbătoriții ne privesc în ochi și ne mulțumesc din suflet pentru seara minunată de care au avut parte. Pentru mine cel mai important lucru este să știu că oamenii sunt mulțumiți și mai mult decât atât, că le-am întrecut așteptările.

Povesteste-mi cate ceva si despre muzica pe care o produci si o lansezi pe youtube, cum ar fi cea mai noua piesa a ta.

Iubesc muzica indiferent de gen și ritm. Deși cariera mea a pornit pe drumul cântecului popular și a folclorului autentic pe care îl respect și îl cânt cu drag de fiecare dată când am ocazia, am ajuns la concluzia că în zilele noastre trebuie să te adaptezi, ca artist, la oamenii pentru care prestezi serviciile muzicale. Prin urmare am început să cânt la evenimente muzică ușoară și de petrecere pentru a reuși să mulțumesc o vastă categorie de ascultători. De asemenea în ceea ce privește piesele proprii, am reușit în ultimii doi ani să aduc noutăți muzicale atât pentru iubitorii de folclor cât și pentru cei care agreează mai degrabă muzica de petrecere.

Ultimul meu cântec, „Inima plină de dor” este total diferit față de cântecele cu care mi-am obișnuit publicul însă îmi este extrem de drag și cu siguranță vor urma numeroase proiecte în care să cuprind toate genurile muzicale.

Ce anume te-ai imagina făcând în următorii zece ani? Muzica ți-ar ocupa același loc în inimă?

Cu siguranță muzica nu o sa lipsească din viața mea nici peste 10 ani și nici peste 30. Îmi doresc din suflet să reușesc să ajung la sufletele multor oameni și să îmi continui drumul frumos pe care am pornit să evoluez în fiecare zi și cel mai important să fiu fericită alături de familie.

Te ocupi exclusiv de cântat sau mai ai un loc de munca pe lângă această pasiune?

Sunt absolventă a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, prin urmare meseria mea de baza este economist cu specializare în management. Am dorit să văd cum este în câmpul muncii și am fost angajată în domeniul meu însă acum îmi doresc extrem de mult să îmi continui studiile și să urmez Școala Doctorală în cadrul aceleiași universități. Mereu am considerat că este extrem de important pentru un artist să aibă oportunitatea să se reprofileze dacă este necesar deoarece domeniul muzical nu prezintă o certitudine extrem de mare și după cum ne-a arătat și pandemia, totul se poate termina într-o clipă.

Este începutul greu in cariera de muzician? Cât timp ti-a luat pana ai devenit cunoscuta printre ceilalți artiști din zona noastră?

Într-o carieră muzicală este greu începutul și extrem de greu să te menții și să rămâi în mintea și sufletele oamenilor. Nu pot spune nici astăzi cu certitudine că sunt cunoscută dar cu siguranță cariera mea a înflorit și evoluez de la an la an. În județul Alba sunt o sumedenie de oameni talentați, soliști vocali și instrumentiști și este dificil să te faci remarcat și să îți fidelizezi publicul însă eu consider că mă aflu pe drumul cel bun.