FOTO / VIDEO: Doi polițiști talentați din Alba, un colecționar și un grafician, au expus în holul Casei de Cultură a Studenţilor, de Ziua Poliţiei Române

Ziua Poliţiei Române a fost marcată și în Alba Iulia printr-o serie de evenimente menite să exprime recunoştinţa faţă de cetăţean, cel în slujba căruia se află în permanenţă poliţistul albaiulian.

Astfel, în holul Casei de Cultură a Studenţilor, au putut fi admirate 22 de cărţi de literatură română, purtând autografele autorilor lor, aflate în colecţia comisarului şef Cristian Mureşan, pasionat de istorie şi de literatura română şi colecţionar de cărţi ce poartă dedicaţia autorilor.

În acelaşi spaţiu, subinspector de poliţie Pienariu Georgina, din cadrul Serviciului Criminalistic a expus colecţia de lucrări grafice.

”O bună parte din timpul liber este ocupat de descoperirea acestor povești minunate ale scriitorilor români. Îndeosebi ale scriitorilor români. Am stabilit o legătură clară și o emoție puternică între mine și acești autori ca fiind aceea a oricărei însemnări sau a unui autograf, a unei semnături pe o carte, poate să fie chiar ediție princeps cum avem aici Lucian Blaga, de care ne leagă atâtea emoții. Astfel, în decursul ultimilor ani am reușit să adun mai multe volume ale autorilor români cu autograf sau dedicație, unele venite chiar din alte țări. Este o emoție pozitivă, care mă încarcă pozitiv.

Sunt expuse mai multe lucrări de Lucian Blaga, Marin Preda, Zaharia Stancu, Camil Petrescu, Eugen Barbu, renumiți scriitori români, dar și semnătura lui Mihai I și Ion I.C. Brătianu, atât de importanți pentru istoria României și a orașului nostru”, a povestit celor prezenți comisarul şef Cristian Mureşan.

Subinspector de poliţie Pienariu Georgina a spus că pasiunea ei vine de la sine și o are de copil. ”Pasiunea pentru desen o am de când eram copil. Este o pornire naturală, vine de la sine și mă ajută foarte mult să mă relaxez. Lucrez după fotografii. Toată expoziția are la bază reproducerea unor fotografii de familie”.

Au fost felicitați și de prefectul județului Alba, Dănuț Hălălai, care a venit cu propunerea ca în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba să fie litografiați comandanții unităților de-a lungul vremii. ”M-aș bucura ca oamenii care au muncit pentru acest județ, pentru liniștea și ordinea acestui județ să fie reprezentați acolo”, a spus prefectul.

Cei doi au primit diplome de merit pentru activitățile pe care le desfășoară din partea inspectorului-șef al IPJ Alba, comisar-șef Florin Dogaru.

”Ziua de 25 martie reprezintă Ziua Poliției Naționale precum și sărbătoarea Bunei Vestiri. Este un moment de emoție, fapt pentru care noi ne-am gândit să marcăm acest eveniment prin activități culturale și pentru prezentarea instituției pe care noi o reperezantăm în fața cetățenilor. Nu dorim decât să le transmitem faptul că suntem o unitate ce reprezintă siguranța de zi cu zi, și nu ne dorim decât ca viața oamenilor să fie ușoară și plină de realizări”, au fost cuvintele adresate cetățenilor de către inspectorul-șef al IPJ Alba, comisar-șef Florin Dogaru.