FOTO, VIDEO | De la vis la realitate: Povestea unui tânăr din Alba Iulia, crescător de câini din rasa Ciobănesc Anatolian

Ciobănescul Anatolian sau Kangalul Turcesc, este o rasă veche, cu un istoric datând de peste 6.000 de ani, iar Achim Nicolae, un tânăr crescător din Alba Iulia, a rămas fascinat de această rasă cu o ținută impunătoare și un instinct înnăscut pentru a apăra animalele de fiarele sălbatice.

Originea rasei este orașul Kangal, provincia Sivas, Turcia. Rolul principal al acestor animale era să însoțească ciobanii turci călători și de a păzi turmele de oi. Datorită abilităților sale de a rezista climei din Turcia, câinele era folosit ca mijloc de apărare împotriva prădătorilor.

Câinii din rasa Kangal, cunoscuți și sub denumirea de Ciobănesc Anatolian, sunt cunoscuți pentru puterea, rezistența și loialitatea lor, având calități de protector inegalabile. Acești câini nu doar că protejează turmele de oi și vite, dar sunt și parteneri de încredere pentru familiile care îi adoptă. Cu o înălțime între 70 și 80 de centimetri și o greutate cuprinsă între 43 și 65 kg, câinii Kangal sunt impunători, iar blana lor scurtă și aspră, de obicei de culoare cafenie, roșie, albă sau neagră, cu masca neagră pe față, îi face ușor de recunoscut. Aceștia câini au um simț al mirosului și auzului foarte fin, calități care îi ajută în activitățile lor.

Ajungând la o dimensiune extrem de mare, câinii din rasa Kangal implică anumite costuri și o atenție în privința alimentației. Mai mult, prețul unui câine Kangal nu e deloc de neglijat și aduce de la sine cu recomandarea păstrării purității rasei. Pe de altă parte, kangalii sunt foarte adaptabili la orice tip de climat. Rasa Ciobănesc Anatolian are o durată medie de viață de 10-13 ani.

Între trăsăturile de bază ale rasei, adică acele caracteristici prin care un kangal pur poate fi recunoscut, includ obligatoriu un bot rectangular butucănos de culoare neagră (dar și maron pentru câinii cu blana vișinie), blana mai lungă din jurul gâtului care formează un fel de coamă, precum și coada stufoasă.

Pasiunea lui Achim pentru câini a început încă din copilărie, când încă de pe atunci visa să aibă mulți câini, însă abia după ce s-a mutat la casă și-a putut îndeplini dorința de a crește câini de talie mare. „Am căutat o rasă care să se poată adapta la clima noastră și am ajuns la Ciobănescul Anatolian. Îmi plac câinii de talie mare, m-am atașat foarte mult de ei.”, spune Achim.

O zi tipică pentru Achim Nicolae începe cu activități de curățare și hrănire a câinilor, administrarea tratamentelor necesare și monitorizarea atentă a sănătății acestora. „Suntem aproape ca veterinarii, cu excepția că nu avem voie să facem operații”, explică el. De asemenea, Achim călătorește frecvent în Turcia pentru a aduce noi exemplare de câini.

Creșterea acestor câini nu este o sarcină ușoară, mai ales în primul an de viață. Aceștia necesită îngrijiri speciale pentru a preveni problemele cu osatura și articulațiile, specifice câinilor de talie mare. Cu toate acestea, Achim le oferă câinilor cele mai bune condiții, atât din punct de vedere al hranei, cât și al sănătații.

Câinii crescuți de Achim au ajuns să fie apreciați nu doar în România, dar și în alte colțuri ale lumii. El a livrat câini în țări precum SUA și Thailanda, dar și în majoritatea țărilor europene, având printre clienți actori, jucători de fotbal american și alte personalități de renume.

Printre provocările cu care se confruntă Achim este să se asigure că fiecare câine pe care îl livrează se bucură de o sănătate perfectă și se adaptează în noua sa casă. De asemenea, uneori procedurile birocratice în ceea ce privește transportarea câinilor în diferite părți ale lumii, sunt complicate.

Cu toate provocările întâlnite, Achim Nicolae își găsește satisfacția în experiențele frumoase trăite alături de câinii săi și de oamenii pe care i-a cunoscut de-a lungul anilor. „Am cunoscut oameni de toate felurile, foarte ospitalieri, care m-au primit de fiecare dată în cele mai bune condiții. Până acum, îmi place foarte mult în Turcia și am rămas șocat de deschiderea oamenilor față de mine. În plus, sunt bucuros că prin pasiunea mea, am reușit să schimb percepția greșită pe care mulți străini o aveau față de români”, a adăugat Achim.

