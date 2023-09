FOTO VIDEO| Concursuri inedite la Apulum Bike Fest 2023: Prinsul micului de pe motocicletă, cea mai dificilă probă

După parada motocicliștilor din Alba Iulia, festivalul Apulum Bike 2023 a continuat la Panoramic, unde au avut loc concursuri inedite, printre care aruncatul toporului la țintă, bate cuiul, Skanderbeg și, nu în ultimul rând, cea mai dificilă probă, care le-a pus pe motocicliste la mare încercare, proba prinsului micului din șaua motocicletei.

Câștigătorii probei ”Bate cuiul” au fost echipa care a reuști să bată în cel mai scurt timp un cui într-un buștean. Skanderbegul, o probă deja consacrtă printre motocicliști, a fost proba care le-a testat puterea șoferilor. De asemenea, a existat și o probă de Skanderbeg feminin, unde doamnele au avut șansa de a-și demonstra forța. A existat de-asemenea și proba de aruncare a toporului, unde concurenții au avut de aruncat un topor către mai mulți bușteni, fiecare fiind însemnat cu un număr diferit de puncte pe care aceștia le puteau acumula. Proba care le-a pus în dificultate pe femei a fost proba ”Prinde micul”. Această probă a constat în mai multe perechi, unde șoferul motocicletei trebuia să conducă, susținându-și de asemenea partenerul sau partenera, care trebuia să prindă un mic, fără a-l atinge, direct din șaua motocicletei. Câștigătorii probei au fost echipa RNR, formată din Bibi și Isidor.

Flaviu Buta, consilier al primarului Gabriel Pleșa și un adevărat împătimit al ”bestiilor pe două roți” a fost prezent la eveniment. ”Ne aflăm la prima ediție a Apulum Bike Fest. ” Am reușit să adunăm peste 500 de motociclete și peste 1000 de oameni din toată lumea. Avem concerte, ieri a fost seara folk, în această seara tema va fi rock și concursuri cu premii. Sunt sigur că anul viitor va fi și mai mare, cu și mai mulți participanți. A existat și o paradă de conștientizare, pentru ca șoferii auto să conștientizeze că și motocicliștii au aceleași drepturi ca și ei. Am dat o tură de oraș, am făcut o oprire în Șanțurile Cetății”, a declarat Buta, pentru ziarulunirea.ro.