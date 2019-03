FOTO, VIDEO: Colecție impresionantă de cactuși la Târgul Gradinarului 2019, la Alba Iulia. Pasiunea unui bărbat care crește peste 30.000 de exemplare

Iubeste cactușii, îi îngrijește cu mult drag și îi colecționează de peste 30 de ani. Din această pasiune, Teofil Condoroș are acum și o mică afacere. Spune că totul trebuie făcut cu dragoste și răbdare.

Teofil Condoroş s-a dedicat unei pasiuni extraordinare: crește cactuși, îi înmulțește și, din când în când, vine la târguri unde încearcă să valorifice pasiunea lui. Crește cactuși de peste 30 de ani, ajungând să aibă peste 30.000 de exemplare, extraordinar de frumoase.

În weekend-ul 30-31 martie, domnul Teofil și minunatele sale plante pot fi întâlniți la Alba Iulia, la cea de-a XI-a ediție a Târgului Grădinarului.

Toată pasiunea bărbatului a pornit din copilărie, pe când avea opt ani, când a văzut în gradina unor vecini câţiva cactuşi şi a fost atât de fascinat de ei, încât nu își dorea nimic mai mult decât să aibă câteva exemplare. Știa deja de atunci ce va face pe viitor şi și-a propus să devină cel mai mare colecţionar de cactuși: “Pentru mine sunt flori, adevărate minuni. Cactușii au o lume a lor extrem de interesantă. La prima vedere, când vezi un cactus înflorit te sperii de atâta frumusețe”, spune colecționarul.

În adolescenţă şi-a procurat primul cactus, iar după ce s-a căsătorit și-a propus să umple un balcon de 4 metri, fără să se gândească că va ajunge să umple un loc de 200 de metri pătrați: “Vând în fiecare an 2.000 de bucăți de cactuși și nici măcar nu se cunoaște. Am acasă colecția mea, astea sunt surplusuri din cultură, am colecția mea care nu e de vânzare.”

Domnul Teofil nu are un exemplar preferat, îi plac cam toate. Cactușii preferați de toți sunt cei care cresc foarte greu. „Mă simt foarte bine între cactuși zi de zi, acolo e munca și satisfacția mea, de la stadiul de sămânță, până la repicat și plantat în ghivece sau lădițe”, povestește arădeanul.

O altă dorință a colecționarului a fost să își vadă toți cactușii, pe care îi avea împărțiți acasă pe la părinți, la un loc. Dorința i s-a împlinit când s-a mutat la casă de la bloc, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să contruiască o seră. După un timp nici acesta nu a fost de ajuns și a mai construit altele: “Au fost niște aventuri, alții rădeau de mine că mă ocup cu astfel de lucruri. Acum e bine, sunt foarte mulțumit, scot un bănuț, nu foarte mult, modest, dar e bine așa”, mai adaugă domnul Teofil.

Aceste plante unice vin în sute de forme elaborate, dimensiuni și culori, lucru care a stârnit pasiuni și o întreagă modă între colecționarii de plante deosebite. Cactusul este o plantã diferită de altele prin modul în care se dezvoltă, trăiește și supraviețuiește. Forma, culorile trunchiului și ale florilor, precum și modul de dezvoltare, sunt cele care atrag privirile și interesul colecționarilor. Cactușii aduc un plus de viață într-o cameră sau grădină, dând un aer exotic.