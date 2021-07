FOTO VIDEO| „Cabana Suvenirurilor” de lângă Ghețarul de la Scărișoara, oaza de liniște și confort aflată la peste 1000 de metri altitudine, în Țara Moților, primește turiști din toată lumea

„Cabana Suvenirurilor” de lângă Ghețarul de la Scărișoara, oaza de liniște și confort aflată la peste 1000 de metri altitudine, în Țara Moților, primește turiști din toată lumea

Într-un colț de Rai sus, în inima Munților Apuseni, la peste 1000 de metri altitudine, o cabană primitoare și cochetă își așteaptă oaspeții, veniți din toate colțurile țării și a continentului, pentru a vizita una dintre cele mai populare destinații din județul Alba.

Cabana Suvenirurilor, din comuna Gârda de Sus, este o oază de liniște și de confort pentru sutele de turiști care călătoresc la faimosul Ghețar de la Scărișoara, oferindu-le atât camere pentru a se caza, cât și suveniruri pentru cei dragi, de acasă.

Viorel Mance, originar din județul Bihor, este mândrul proprietar al cabanei din Țara Moților. Acesta a vorbit, pentru ziarulunirea.ro, despre multele facilități pe care afacerea sa cochetă le oferă, cât și despre adevăratele minuni ale naturii, care pot fi vizitate în zonă.

„Am venit aici ca să aducem turismul cât mai aproape de Ghețar. Am venit întâmplător la Ghețarul Scărișoara, am văzut că se vizitează și am început o afacere cu o cabană pentru cazare, pentru turiști.

Am 5 camere și 14 locuri de cazare, toate sunt echipate cu baie, televizor, frigider, internet avem aici, în vârful muntelui. Servim și masa.

Turiști am avut cei mai mulți din străinătate. Au accesat site-ul booking.com și apoi din România. Turiștii sunt din ce în ce mai mulți. Oferindu-le cazare, ei vin într-un număr tot mai mare.

Vin pentru cazare, pentru relaxare. Au ce să vadă în zonă. Au o gramadă de puncte turistice, cum ar fi Poaia Călineasa, Ghețarul de la Vârtop, Cascada Vârciorog, Groapa Rugineasa.”, a transmit Viorel Mance, proprietarul Cabanei Suvenirurilor, aflată la „o aruncătură de băț” de Ghețarul de la Scărișoara.

Drumul spre peșteră pornește din comuna Gârda de Sus, situată pe valea Arieșului Mare la 32 km amonte de Câmpeni (pe DN75). Din centrul comunei se desprinde drumul carosabil de pe Gârda Seacă pe care se ajunge, după aproximativ 1 km, la gura Văii Ordâncușa.

De aici există trei variante. Prima este poteca turistică marcata cu cruce roșie, care mai întâi trece prin cătrumul Mununa și după un traseu de 10 km, ajunge la Peștera Scărișoara. Cea de a doua variantă este drumul asfaltat de pe valea Ordâncușei, de 23 km. care duce până în cătunul Ghețar. Ultima și cea mai nouă variantă este pe Valea Gârda Seacă. La 2 km de la gura Urdâncușei pornește un drum forestier prin Mununa până la Ghețar lung de 12 km.