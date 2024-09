FOTO, VIDEO | Bianca Maria Lăpăzan, tânara din Alba care a obținut medalia de bronz la unul dintre cele mai mari concursuri de fitness din Europa, Olympia Amateur Eastern Europe. Cum a reușit performanța în doar doi ani și jumătate

Bianca Maria Lăpăzan, tânara de 27 de ani din Alba Iulia, a obținut medalia de bronz la unul dintre cele mai mari concursuri de fitness din Europa, Olympia Amateur Eastern Europe, care a avut loc în Cluj Napoca în perioada 30 august – 1 septembrie. La concurs au participat sportivi din întreaga lume.

Într-un interviu acordat pentru ziarulunirea.ro, Bianca ne-a mărturisit că pasiunea sa pentru fitness a început în urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate când nici prin cap nu îi trecea ca o să ajungă vreodată să participe la competiții. Cu toate acestea, datorită dedicării de care a dat dovadă încă din prima zi, a reușit performanța de a participa la Olympia Amateur Eastern Europe, concurs la care participă sportivi din toată lumea și unde a obținut medalia de bronz.

Tânăra a fost foarte fericită la aflarea rezultatelor. „Am simțit ca sunt cu un pas mai aproape de a-mi realiza visul, am simțit ca toată munca depusă de-a lungul anului este răsplătită, m-am simțit fericită. A fost un concurs extrem de puternic, deoarece am avut pe scenă alte 9 sportive, unele dintre ele cu multă experiență în domeniul acesta, dar cu toate acestea m-am simțit foarte relaxată, am lăsat emoțiile deoparte și am dat tot ce am avut mai bun. M-am simțit pregătită și lucrul acesta mi-a oferit încredere în mine.” ne-a spus Bianca.

Pe Bianca o motivează cel mai mult dorința ei de a evolua și faptul că întotdeauna își dorește mai mult de la ea, lucru care o ajută să își depășească limitele. Până în prezent, cea mai mare provocare pe care a întâmpinat-o a fost legată de gestionarea stărilor prin care a trecut din cauza pregătirii pentru competiție.

„În zilele de antrenament, mai exact 5 zile din 7, îmi focusez toată energia pe ceea ce am de făcut. Cardio, pregătirea meselor, antrenament și odihnă, toate acestea având o deosebită importanță în acest proces” ne-a relatat sportiva.

Pentru a atinge acest nivel de performanță, tânăra a sacrificat tot ceea ce înseamnă timp, liber, distracții, vacanțe și viață socială, lucru care nu ar fi fost posibil fără o ambiție de fier „Având în vedere ca în acest sport dieta este un factor extrem de important, nu fac decât să respect tot planul cu strictețe, fără să fac vreun fel de excepție, indiferent de evenimente. Tot programul meu se învârte în jurul sportului, încerc să îmi gestionez timpul cât mai eficient, astfel încât să reușesc să bifez toți pașii necesari. Nu pot spune că mai am timp liber sau viața personală la fel cum aveam înainte de acest sport, însă iubesc tot ceea ce fac și nu aș schimba nimic. Nu am avut nici măcar un moment în care am vrut să renunț, deoarece iubesc prea mult ceea ce fac și tot procesul prin care trec„, a adăugat Bianca Maria Lăpăzan.

În ceea ce privește perspectivele de viitor, Bianca ne-a spus: „Pe viitor mi-aș dori să particip la cât mai multe concursuri, să evoluez din ce în ce mai mult și să reușesc să îmi castig cardul de profesionist. Va fi un drum lung, însă cred cu putere că nimic nu este imposibil atât timp cât muncești și te dedici 100%„.

Pe parcursul acestui proces, Bianca a fost susținută zilnic de iubitul acesteia, care îi este și antrenor personal și omul de la care a dobândit această pasiune. De asemenea, a avut parte de susținerea părinților și a prietenilor apropiați, lucru care i-a făcut pregătirea mai ușoară.

„Medalia de bronz pe care am obținut-o este o răsplată a tuturor orelor petrecute în sală, a sacrificiilor și a eforturilor pe care le-am depus atât eu cât și antrenorul meu. Cu siguranță îmi voi aminti cu mândrie de această experiență! Aș vrea să le mulțumesc pe această cale tuturor persoanelor care m-au încurajat și m-au susținut pe parcursul pregătirii, fiecare dintre ei contribuind în felul lor la ceea ce sunt astăzi!” a transmis sportiva.

În final, Bianca Maria Lăpăzan a transmis un mesaj celor care își doresc să urmeze un drum similar: „În primul rând să fie conștient că nu este un sport ușor, este un sport care necesită multă muncă, dedicare și multe sacrificii. În al doilea rând, trebuie să știe că fără disciplină, succesul este imposibil, dar dacă ești o persoană perseverentă ai toate șansele de reușită și te vei bucura de tot ceea ce îți oferă acest sport.„

