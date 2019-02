FOTO: Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa – lector la Școala Politică de Iarnă „Spiru Haret”

În perioada 7 – 10 februarie a.c. a avut loc la Sinaia prima ediție a Școlii Politice de Iarnă „Spiru Haret” organizată de Comisia Națională de Cultură, Culte și Minorități a Partidului Național Liberal.

La această ediție au fost invitați diverși lideri locali și naționali ai Partidului Național Liberal, precum Dan Motreanu (vicepreședinte PNL), Siegfried Mureșan (europarlamentar PNL), Carmen Hărău (senator, președinte OFL Hunedoara), Adrian Oros (deputat, vicepreședinte PNL), Alin Moldoveanu (secretar general PNL Prahova), Cristian Băcanu (președinte Comisia Juridică PNL București). De asemenea, între lectori s-au aflat și personalități din adminstrațiile publice locale, precum Gabriel Pleșa (viceprimar al municipiului Alba Iulia) sau Vlad Oprea (primarul orașului Sinaia). Seminariile susținute au acoperit subiecte diverse precum: doctrină și istorie liberală, provocările propuse de proiectul european pentru România, evoluția PNL azi, situația jusțiției și a statului de drept, sistemul parlamentar românesc, modele de bune practici liberale în administrația publică locală.

«Școala Politică „Spiru Haret” pornind de la locul și rolul pe care cel al cărui nume îl poartă l-a avut în cadrul sistemului educațional românesc și a vieții politice românești, își propune să contribuie la familiarizarea unui număr cât mai mare de membri tineri ai PNL cu principiile și istoria Partidului Național Liberal. De data aceasta, tema evenimentului a fost „Liberalismul românesc. Tradiție istorică și valențe europene”. Ca atare, ne-am propus să aducem în atenția celor prezenți modele de lideri liberali și formule de guvernare care au reușit să-și pună amprenta asupra procesului de modernizare a societății românești. De asemenea, am dorit să facem cunoscute și viziuni asupra rolului pe care îl poate avea liberalismul românesc în acțiunea permanentă de europenizare a țării, mai ales într-o perioadă cum este cea pe care o traversează societatea românească azi. Această școală politică face parte din categoria de evenimente pe care comisia noastră dorește să le desfășoare și în viitor, întrucât considerăm că este nevoie de astfel de acțiuni în care membrii de partid, și mai ales mai tinerii noștri colegi, să cunoască istoria și doctrina Partidului Național Liberal, dar și modul în care acest partid se aliniază la nevoile de dezvoltare actuale ale societății românești», a declarat istoricul Liviu Brătescu, președintele Comisiei Naționale de Cultură, Culte și Minorități a Partidului Național Liberal.

Prezent la eveniment, Gabriel Pleșa, viceprimarul municipiului Alba Iulia, ne-a declarat la rândul său: «Prezența mea la Școala Politică de Iarnă Comisia Națională de Cultură, Culte și Minorități a PNL fost un pas firesc, dacă ne gândim la activitățile pe care, la nivelul județului și municipiului, administrația liberală le realizează în domeniul culturii de atâta timp. De altfel, în decembrie anul trecut am avut bucuria să găzduim la Alba Iulia ședința comisiei și am și discutat atunci despre acest eveniment. Sigur că am fost onorat de invitație, și le mulțumesc din nou organizatorilor, dar dincolo de aceasta vreau să vă spun că mi-a plăcut foarte mult modul în care s-au pus în discuție tematicile la această școală de iarnă. Am văzut mulți oameni tineri din PNL, dar și din afara partidului, dornici să cunoască, dornici să se implice, dornici să facă mai mult pentru comunitățile din care provin. Și aș remarca faptul că, și mă bucur să spun asta, inclusiv tinerii care au mers din Alba au fost foarte activi și au făcut o figură frumoasă. Cu siguranță a fost un eveniment important, mai ales dacă avem în vedere și lectorii invitați și cred că este nevoie de astfel de evenimente și în contiuare și sper ca exemplul Comisiei de Cultură, Culte și Minorități să fie luat și de alte structuri ale partidului».