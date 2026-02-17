Curier Județean

FOTO | Vârstnicii din Aiud, informați de polițiști despre pericolele din mediul online și traficul de persoane

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Vârstnicii din Aiud, informați de polițiști despre pericolele din mediul online și traficul de persoane

Oamenii legii au desfășurat o acțiune de informare dedicată vârstnicilor din municipiul Aiud cu privire la infracțiunile în mediul online, prin campania ,,SCUT DIGITAL”, adresată în special persoanelor vulnerabile. 

Activitatea a avut loc la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aiud, unde polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, alături de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud, le-au prezentat participanților principalele metode folosite de infractori în mediul online, riscurile asociate traficului de persoane și pașii care trebuie urmați în cazul în care devin victime ale unor infracțiuni.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul campaniei preventive „SCUT DIGITAL”, inițiată de polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în cursul zilei de azi, 17 februarie 2026, a fost desfășurată o activitate de informare la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aiud.

Astfel, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud le-au transmis vârstnicilor informații cu privire la modurile de operare ale răufăcătorilor, în ceea ce privește siguranța în mediul online, dar și informații legate de traficul de persoane.

Totodată, polițiștii au adus în atenție pașii pe care trebuie să îi urmeze în situația în care consideră că sunt victimele unei infracțiuni și le-au reamintit vârstnicilor riscurile la care se pot expune în mediul online atunci când:

-fac publice date personale; 

-stabilesc relații cu persoane cunoscute în mediul online și le oferă informații personale sau sume de bani, la solicitarea acestora, sub diverse pretexte;

-accesează link-uri provenite din surse nesigure;

-introduc date personale sau bancare pe pagini web, ca urmare a unor solicitări neverificate;

Activitățile informativ- preventive din cadrul campaniei „SCUT DIGITAL” vor continua pe tot parcursul anului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară: „O experiență educativă de neuitat”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 57 de minute

în

17 februarie 2026

De

Premii și mențiuni obținute de elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară Elevii Școlii Gimnaziale Câmpeni au obținut mai multe premii și mențiuni în cadrul unui proiect interjudețean de educație extrașcolară.  „Cu emoție și mândrie, anunțăm participarea directă a Școlii Gimnaziale Câmpeni la festivitatea de premiere a celei de-a VI-a […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba, controale ample la restaurantele, cantinele, fast-food-urile și pizzeriile din Alba: Amenzi de 66.000 lei și mai multe avertismente

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 februarie 2026

De

DSVSA Alba, controale ample la restaurantele, cantinele, fast-food-urile și pizzeriile din Alba: Amenzi de 66.000 lei și mai multe avertismente Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 9-13 februarie 2026, o amplă acțiune de verificare a unităților de alimentație publică (restaurante, […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSP Alba: Cazurile de PNEUMONIE și infecții respiratorii, în creștere în județ în săptămâna 9 – 15 februarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

17 februarie 2026

De

DSP Alba: Cazurile de PNEUMONIE și infecții respiratorii, în creștere în județ în săptămâna 9 – 15 februarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 17 februarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă […]

Citește mai mult