FOTO | Vârstnicii din Aiud, informați de polițiști despre pericolele din mediul online și traficul de persoane

Vârstnicii din Aiud, informați de polițiști despre pericolele din mediul online și traficul de persoane

Oamenii legii au desfășurat o acțiune de informare dedicată vârstnicilor din municipiul Aiud cu privire la infracțiunile în mediul online, prin campania ,,SCUT DIGITAL”, adresată în special persoanelor vulnerabile.

Activitatea a avut loc la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aiud, unde polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, alături de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud, le-au prezentat participanților principalele metode folosite de infractori în mediul online, riscurile asociate traficului de persoane și pașii care trebuie urmați în cazul în care devin victime ale unor infracțiuni.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul campaniei preventive „SCUT DIGITAL”, inițiată de polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în cursul zilei de azi, 17 februarie 2026, a fost desfășurată o activitate de informare la Centrul de zi pentru persoane vârstnice Aiud.

Astfel, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud le-au transmis vârstnicilor informații cu privire la modurile de operare ale răufăcătorilor, în ceea ce privește siguranța în mediul online, dar și informații legate de traficul de persoane.

Totodată, polițiștii au adus în atenție pașii pe care trebuie să îi urmeze în situația în care consideră că sunt victimele unei infracțiuni și le-au reamintit vârstnicilor riscurile la care se pot expune în mediul online atunci când:

-fac publice date personale;

-stabilesc relații cu persoane cunoscute în mediul online și le oferă informații personale sau sume de bani, la solicitarea acestora, sub diverse pretexte;

-accesează link-uri provenite din surse nesigure;

-introduc date personale sau bancare pe pagini web, ca urmare a unor solicitări neverificate;

Activitățile informativ- preventive din cadrul campaniei „SCUT DIGITAL” vor continua pe tot parcursul anului.

