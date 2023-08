FOTO VIDEO| Un tren de transport marfă, încărcat cu material lemnos, a luat FOC, la Dumbrăveni: Intervin pompierii

Record de spectatori la Untold 2023, peste 115.000 de oameni la concertul Imagine Dragons

A doua zi a călătoriei în lumea magică a universului UNTOLD a fost o experiență absolut extraordinară pentru cei peste 115.000 de fani entuziaști ai festivalului, veniți din peste 100 de țări din întreaga lume. Într-un spectacol fascinant, mainstage-ul UNTOLD s-a metamorfozat într-un tărâm uriaș al bucuriei și al emoțiilor intense, pe care toți cei prezenți le-au trăit alături de cei mai mari artiști ai lumii.

Show-ul live al trupei Imagine Dragons, momentul cel mai așteptat al ediției de anul acesta a festivalului UNTOLD, a fost dintr-o altă dimensiune. A fost o călătorie într-o lume în care singurul lucru care a contat a fost conexiunea dintre oameni, muzica și emoția.

În acea lume care s-a creat, toate barierele dintre artist și public au dispărut. Membrii trupei Imagine Dragons au dat totul pe scenă, iar vocea impresionantă a lui Dan Reynolds a adus emoție și autenticitate fiecărei piese interpretate.

„Radioactive”, „Demons”, “Enemy”,”Thunder”, “Bad Liar”, „Believer”, “Whatever It Takes”, “Bones”, “Natural”, “Follow You” sau “Walking The Wire”, fiecare piesă a adus oamenii împreună , indiferent de vârstă sau cultură, copii, adolescenți, adulți, toată lumea a cântat.

Zeci de mii de voci s-au alăturat trupei, iar momentul a fost cu adevărat magic.

A fost emoție în public, dar și pe scenă. Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, a fost copleșit de energia fanilor UNTOLD, în fața cărora s-a înclinat: “Vă iubim! Vă mulțumim pentru acest moment și pentru faptul că suntem împreună. Singurul lucru care contează e dragostea, voi ne-ați oferit-o!”

Dan Reynolds, Daniel Platzman, Wayne Sermon și Ben Mckee, membrii trupei Imagine Dragons, au reușit să fie incredibili, iar la finalul show-ului s-au înclinat în fața zecilor de mii de fani ai festivalului .

Olly Murs, unul dintre cei mai carismatici artiști din industria muzicală a fost una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii UNTOLD pentru cel de-al optulea capitol al poveștii trăite cu emoție pe Cluj-Arena. Artistul britanic a declarat că este îndrăgostit de magia pe care acest festival reușește să o creeze și a pregătit pentru zecile de mii de fani un concept unic de show live.

Un alt moment care a dus distracția de pe mainstage la un alt nivel a fost set-ul lui Salvatore Ganacci. Un artist nonconformist, suedezul nu a oferit fanilor UNTOLD doar un DJ set, a fost un spectacol vizual, mișcările de dans și glumele lui Ganacci au stârnit hohote de râs. Aflat în turneu de promovare pentru noul album, “Take Me To America”, Salvatore a dansat alături de cei prezenți pe Cluj-Arena și a făcut o baie de mulțime.

Unul dintre cei mai book-uți artiști din 2022, Alesso, a fost cu mult entuziasm alături de fanii care au dansat pe cele mai cunoscute piese din discografia sa, de la ,,Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, „If I Lose My Self”, până la ,,When I’m Gone” (feat. Katy Perry) sau ,,Words” (feat. Zara Larson). DJ-ul suedez a declarat că este emoționat de modul în care a fost primit de fanii UNTOLD, fiind entuziasmat de reacția celor care l-au așteptat și văzut pe mainstage.

Tujamo este unul dintre DJ-ii cu un fanbase uriaș în România, țară în care revine cu mult drag de fiecare data. Carismaticul DJ german a fost primit cu bucurie de fanii UNTOLD care i-au fost alături până la răsarit.

Experiența UNTOLD a fost completată în mainstage de Justin Jesso și Delia.

Artiștii de la Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tram și Retro au adunat zeci de mii de fani și în a doua zi de UNTOLD

Ca de fiecare data, cele mai cunoscute nume din trap, hip-hop, drum’n’bass sau dubstep au adunat mii de fani la scena Alchemy. În cea de-a doua zi a festivalului UNTOLD a fost creată o atmosferă magică la Alchemy, scenă care a fost gazdă pentru: Șatra B.E.N.Z, Rava, Azteca, Nane, Amuli, Gheboasa sau DJ-ul american Valentino Khan.

Templul techno, scena Galaxy, a fost gazdă pentru cele mai mari nume din cultura underground, dar și pentru un concept în premieră – Masquarade, cu germanul Claptone și invitații săi, Route 69 și Juliet Sikora. Duo-ul Camelphat, Bedouin, Mathame și Sublee au completat lineup-ul Galaxy în cea de-a doua zi de festival.

În această seară, mainstage-ul UNTOLD va fi deschis de B Jones, urmată de WizTheMC, Thievery Corporation, French Montana, Zhu, Eric Prydz, Martin Garrix și DJ Bliss.

Accesul în festival se face începând cu ora 16:00.