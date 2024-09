FOTO | Un tânăr din Alba a dat lovitura cu o plantație de aluni, pe 6 hectare. Recoltă record în 2024: ”Atâtea alune nu am văzut în viaţa mea sub un pom!”

Ciprian, un tânăr fermier din județul Alba, a dat lovitura cu o plantație de aluni, care nu a avut de suferit de pe urma secetei. Acesta susține că nu a văzut niciodată o recoltă atât de mare, fiind peste așteptările lui.

Plantaţia de alune a lui Ciprian Bogdan a dat rod bogat în localitatea Sâncrai, de lângă Aiud. Pomii sunt scuturaţi de roade, iar un utilaj adună alunele în viteză. „Eu care produc de atâţia ani şi mă ocup de tot ce se întâmplă în livada asta, sunt şocat de ce văd. Atâtea alune nu am văzut în viaţa mea sub un pom!”, spune Ciprian.

Fermierul cultivă un soi italian de alun – tot în peninsulă va ajunge şi recolta de anul acesta. A adunat 14.000 de kilograme de pe cele şase hectare ale livezii. „Aluna iese curată, mai trebuie sortată în proporţie de 5%. Pentru un preţ bun. Aproximativ între 3 şi 5 kg pe plantă”, spune Ciprian Bogdan, cultivator de alune.

Bogdan Sandu Ciprian, unul dintre puţinii cultivatori de aluni din judeţul Alba, a spus că aceasta este una dintre cele mai profitabile afaceri pe termen lung în agricultură deoarece din al şaselea an, când arbustul ajunge la maturitate, producţia per hectar generează un profit de peste 8.000 de euro, mai mare decât investiţia iniţială, care este de aproximativ 6.000 de euro, fără suprafaţa de teren.

„Am aluni pe o suprafaţă de şase hectare şi mă voi extinde pe încă patru. Afacerea am început-o de cinci ani. Plantarea se face toamna sau primăvara, alunul se cumpără cu 15-20 lei firul. Eu am mizat pe o plantaţie intensivă de aluni, iar pe hectar a fost necesară o investiţie de circa 6.000 de euro, fără teren. Cu arat, discuit, frezat, făcut găuri, plantat, pus îngrăşăminte de animale, absolut tot ce este necesar. După patru ani începe să facă alune, iar cu producţia din al şaselea an îţi scoţi investiţia”, a spus Bogdan Ciprian.

Bogdan Ciprian a povestit că nu erau mulţi cultivatori de alune în România, în urmă cu câţiva ani, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a mizat pe acest business.

„Întreţinerea în anii în care nu e pe rod nu este mare. Kilogramul de alune se vinde, în medie, la 5 euro, dar poate ajunge şi la 10 euro. Este una dintre cele mai profitabile afaceri în agricultură, dar în timp. Primii cinci ani ai plantaţiei sunt foarte grei pentru că nu câştigi foarte mult, dar investeşti”, a mai spus Bogdan Ciprian.

Partea bună a acestui business, potrivit producătorului, este că fructele le vinde, pe piaţa internă, fără probleme, fiind deopotrivă la fel de căutate în alte ţări din Uniunea Europeană.

„Alunele se vând foarte rapid, sunt băgate la bursă. Câte ai, atâtea vinzi. Turcii fac preţul, fiind cei mai mari producători, iar în Italia soiul pe care îl am eu îl cumpără direct”, a spus Bogdan Ciprian.

Plantaţia sa se află în zona Ciumbrud din judeţul Alba, aproape de municipiul Aiud. Livada sa este o afacere de familie. O plantaţie de alun poate produce peste 3.000 de kilograme la hectar, în funcţie de condiţiile meteo şi de densitatea arbuştilor.

Mină de aur pentru sănătate

„Se recomandă să se consume de 3-4 ori pe săptămână, ca şi gustare sau adăugate ca mic dejun la un iaurt cu fructe. Pot fi introduse într-o dietă de slăbire, deoarece menţin sezaţia de saţietate şi ajută la gestionarea greutăţii corporale”, spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Tot din alune de pădure se poate face ulei. Un litru costă între 50 şi 160 de dolari. „Dacă sunt consumate în cantităţi adecvate, 20-30 de grame per porţie. Consumate cu regularitate, în stare crudă sau coaptă, fără adaos de ulei, alunele de pădure obţin sănătatea sistemului cardiovascular, imunitar şi nervos”, adaugă Daniela Bălănucă, dietetician.

