FOTO: Un nou sens giratoriu pentru autostrada Sebeș – Turda, chiar după Pârâul Iovului. Va deservi și accesul mașinilor și utilajelor antreprenorului spre șantier

Pe DN1, la ieșire din Alba (lângă Hotel Astoria) spre Sântimbru, s-au executat săptămâna trecută lucrări de realizare a unui sens giratoriu provizoriu. Lucrările sunt efectuate de către antreprenorul Pizzarotti, iar sensul giratoriu o să fie folosit și pentru accesul mașinilor și utilajelor antreprenorului spre șantierul autostrăzii.

Practic, e un sens giratoriu folosit pentru constructia autostrazii și care, foarte probabil, va fi integrat în viitorul nod rutier Alba Iulia Nord. Momentan o să fie folosit și pentru accesul mașinilor și utilajelor antreprenorului spre autostradă.

Traficul de coşmar dintre Alba şi Aiud, în special pe perioada verii, va continua cel puţin 1 an jumătate de acum încolo. Practic, în perioada aglomerată, sensul giratoriu va îngreuna şi mai mult circulaţia. Deşi lăţimea ideală ar fi fost de 2 benzi, sensul este trasat doar pe o bandă şi va deservi şi utilajelor care iasă din zona tehnică a şantierului autostrăzii.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parțial judeţele Alba și Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea contractului pentru întregul lot 1 este de 541.739.137, 21 lei (fără TVA), semnat în 14 noiembrie 2014. Lucrările au început în 2 decembrie 2014 şi aveau termen inţial de finalizare 2 octombrie 2016. Au fost oprite în octombrie 2015, iar în 28 iunie a fost dată autorizaţia de construire. Doar pe secţiunea A, însă. Apoi, s-a dat autorizarea pentru nodul Alba Iulia Nord, la limita cu lotul 2, spre Aiud.