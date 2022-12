FOTO VIDEO| Un Audi a „ZBURAT” prin cetatea Alba Carolina și s-a împotmolit în zona șanțurilor. „Autorul”, de negăsit

Modernizarea drumului comunal DC100, din comuna Întregalde: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansată în SEAP

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectarea și execuția unor lucrări pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC100, comuna Întregalde, județul Alba”. Valoarea totală a investiției este de 7.250.896,91 de lei, fără TVA.

Mediul rural constituie un procent semnificativ din totalitatea UAT-urilor atât la nivel local cât şi la nivel naţional. Deoarece populaţia din zonele rurale a migrat către oraşele din imediata vecinătate, populaţia îmbătrâneşte constant, şi este nevoie de o conştientizare a calităţilor şi beneficiilor de a locui într-o astfel de zonă pitorească, şi de investiţii pentru a atrage populaţia tânără înspre o dezvoltare durabilă a comunităţii locale.

Obiectivul specific al investiţiei constă în reabilitarea drumului comunal DC 100 din localitatea Intregalde, cu scopul de a oferi locuitorilor din acest sat, conditii mai bune de trai prin accesibilizarea cailor principale de trafic.

Principalul obiectiv al prezentei documentatii este de a analiza principalele caracteristici şi indicatori tehnici, financiari şi economici ai investiţiei care asigură o utilizare eficientă şi raţională a capitalului şi resurselor pentru satisfacerea nevoilor de reabilitare a drumului comunal DC 100 din localitatea Intregalde, jud. Alba, prin:

Cresterea calitatii vietii prin eficientizarea accesibilizarii la drumul comunal DC 100, de catre locuitorii comunei Intregalde, jud. Alba;

Modernizarea drumului comunal DC 100, aflat intr-o stare de degradare, asa cum a fost descrisa in expertiza tehnica anexata acestei documentatii de atribuire.

Comuna Intregalde, este situata in partea centrala a judetului Alba, la poalele Muntilor Trascau, in bazinul superior al raului Galda si Galdita iar o parte tributara bazinului Ramet, la o altitudine ce variaza intre 600 si 900 metri, fiind dominata de Varful Capra cu o altitudine de 1.211 metri si Muntele Cetii cu 1.234 metri.

Drumul comunal ce face obiectivul prezentei documentaţii se află în administrarea comunei Întregalde din judeţul Alba, şi asigură legătura satelor aparţinătoare comunei, respectiv Modoleşti şi Dealul Geoagiului. Drumul isi are inceputul tronsonului proiectat in drumul judeţean DJ 107K si sfarsitul tronsonului proiectat in drumul comunal DC 76 (Tecşesti – Iliesti), avand o lungime proiectata de 3920 m.

Drumul comunal este de clasă tehnică V, cu o bandă de circulaţie şi are o structură rutieră nerigidă formată dintr-o pietruire existenta, aflată în stare de degradare avansată. Drumul prezintă o structură rutieră nerigidă formată dintr-o pietruire formată din balast şi pietriş în grosimi de cca 5….10 cm, în prezent aceasta prezentându-se într-o stare stare tehnică necorespunzătoare.

Din punct de vedere geometric, drumul are o platformă de cca 3,0…3,5 m, o parte carosabilă de circa 2,5…3,0 m. Pe aproximativ întreaga lungime a drumului şanţurile existente sunt necorespunzătoare, fiind necesară proiectarea de dispozitive noi de colectare a apelor de suprafaţă. Pentru asigurarea scurgerii corespunzătoare a apelor se recomandă proiectarea de noi podeţe tubulare din beton, sau amenjarea şi decolmatarea podeţelor existente unde este cazul.

Datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumului propus spre modernizare, circulaţia se desfăşoară cu dificultate, în special pe timp defavorabil. În general structura rutieră prezintă o serie de degradări specifice drumurilor pietruite, fapt ce conferă îmbrăcămintei o viabilitate necorespunzătoare.

Traseul drumului comunal se desfăşoară într-o zonă de munte, drept urmare acest drum prezintă în plan o complexitate ridicată, iar în profil longitudinal declivităţile sunt mari, şi pe unele locuri excepţionale. Traseul drumului în plan este de coastă, prezentând un profil mixt în secţiune transversală, şi pe o porţiune de traseu este adiacent pârâului Gâlceru.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că circulaţia se desfăşoară în condiţii grele iar în perioadele ploioase şi umede circulaţia este apropape imposibilă.

Prin modernizarea drumului comunal, care necesită o îmbunătăţire a stării tehnice şi o sporire a capacităţii portante, se va asigura o circulaţie corespunzătoare, îmbunătăţindu-se substanţial starea tehnică, siguranţa şi confortul utilizatorilor.

În baza temei de proiectare şi a analizei stării tehnice a drumului comunal, în baza studiului geotehnic şi a expertizei tehnice, s-a adoptat pentru modernizarea lui soluţia tehnică descrisă în continuare.

Pentru această soluţie tehnică s-au estimat cantităţile de lucrări iar în baza acestora s-au întocmit devizele pe categorii de lucrări şi devizul general pentru evaluarea investiţiei.

Se apreciază că modernizarea drumului comunal are o importanţă semnificativă şi din punct de vedere socio-economic, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil starea tehnică a drumului şi implicit confortul şi siguranţa circulaţiei. Dezvoltarea zonei depinde de realizarea acestei investiţii. Dupa executarea lucrărilor de modernizare a drumului, circulaţia se va desfăşura în condiţii normale, accesul auto fiind destinat tuturor autovehicule.

Prin modernizarea drumului se vor crea condiţii civilizate de trai şi de funcţionare, se va stimula creşterea economică, dezvoltarea localităţii şi creşterea la o scara mai mare a turismului. Din punct de vedere financiar, obiectivul propus presupune identificarea solutiilor tehnice optime astfel incat sa se ajunga la o valoare de investitie optimă, dar care sa asigure conditii corespunzatoare de confort si siguranta in trafic.

Prin modernizarea drumului comunal se va asigura accesul locuitorilor satelor Dealul Geoagiului, Ilieşti şi Tecşesti spre centrul comunei Întregalde, şi implicit la drumul judeţean DJ 107 K.

Dezvoltarea zonei depinde de realizarea acestei investiţii. Dupa executarea lucrărilor de modernizare a drumului, circulaţia se va desfăşura în condiţii normale, accesul auto fiind destinat tuturor autovehicule.

Prin modernizarea drumului se vor crea condiţii civilizate de trai, se va stimula creşterea economică, dezvoltarea localităţii şi creşterea la o scara mai mare a turismului.