FOTO| Traumele din copilăria lui Ceauşescu: Mergea la şcoală desculţ, nu avea prieteni şi nu ştia ce înseamnă „desert”

CRIMA din Alba Iulia. APELUL unui tânăr care l-a cunoscut pe ucigaș: „Tragedia asta putea fi prevenită!”

Opinia publicului este în acest moment împărțită asupra stării de sănătate psihică pe care tânărul din Alba, care și-a omorât propriul copil înainte de a-și pune capăt zilelor, le-a avut înainte de a-și duce teribila faptă la bun sfârșit.

Un astfel de exemplu este prezentat de către un cunoscut de al tânărului, care și-a împărtășit sentimentele simțite față de acesta, în mediul online.

„Deși întotdeauna am avut o antipatie pentru el, cauzată de o invidie extraordinară, nu mă bucur deloc de vestea asta!

Bogdan era cel mai inteligent student de la facultatea de sociologie și la vremea când am fost colegi aveam chiar, puternice porniri de invidie față de el, și le am și manifestat, ne contraziceam non stop, acum chiar îmi pare rău. Încurajez pe oricine care are astfel de gânduri să consultă un medic psihiatru în regim de urgență! Asemenea gesturi au ca și bază o afecțiune psihiatrică natură depresivo-maniacală, care trebuia să fie cunoscută și tratată din timp.

Apel către Alba Iulieni: – în loc să bârfiți toată ziua persoane care doar în capul dumneavoastră ar avea probleme psihice, cel mai bine ar fi să vă focusați atenția pe cei care le au într-adevăr, pentru că uitați tragedia asta putea fi prevenită! Suicidul sau tentativa de suicid este cel mai clar semn al unei psihopatii care a prins deja rădăcini!”, a scris tânărul, în mediul online.

Potrivit informațiilor primite de la IPJ Alba, în noaptea de 25/26 martie 2023, în jurul orei 01,00, o femeie de 25 de ani, din Alba Iulia a sunat la 112, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu fiul său, în vârstă de un an, pe care-l lăsase în grija fostului său partener, un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Alba Iulia, cu care ar fi avut un schimb de mesaje, fără ca din acestea să rezulte, în mod explicit, faptul că viața minorului ar fi în pericol.

Inițial, bărbatul a răspuns la telefon și a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-și disponibilitatea de a demonstra acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon și nici la ușa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii din Alba Iulia, în care locuia cu chirie.

Polițiștii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat din municipiul Turda, județul Cluj, care nu și-a dat acordul pentru forțarea ușii apartamentului și s-a deplasat la Alba Iulia pentru a deschide și a permite accesul polițiștilor în apartament.

Întrucât ușa de acces era blocată, din interior, s-a pătruns în apartament prin forțarea acesteia.

În interiorul acestuia, cei doi au fost găsiți decedați, spânzurați.

La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din polițiști criminaliști și de investigații criminale, care efectuează cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.