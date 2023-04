FOTO| Top 10 manuscrise medievale aflate în colecțiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia: Cum pot fi studiate

Reprezentanții Bibliotecii Batthyaneum au făcut o listă cu cele mai vechi și valoaroase 10 manuscrise medievale aflate în colecțiile Bibliotecii.

Manuscrisele sunt toate pe pergament, multe dintre ele au făcut parte inițial din colecția Arhiepiscopului imperial Christophor Migazzi, pe care Episcopul Ignatius de Batthyán o cumpără integral în 1782.

Toate aceste manuscrise pot fi răsfoite, studiate și apreciate online, pe site-ul Bibliotecii Naționale a României sau pe site-ul manuscriptorium.com!

Top 10 manuscrise:

1. Codex aureus sau Evangheliarul de la Lorsch – MS II 1 – secolul IX

Novum Testamentum: a. Praefatio S. Hyeronimi (1r-3v) – b. Epistola S. Hyeronimi ad Damasum Papam (4r-6r) – c. Canones S. Eusebii (7r-12v) – d. Argumentum Evangelii secundum Matthaeum (14r-15r) – e. Capitula Evangelii secundum Matthaeum (15r-17r) – f. Evangelium secundum Matthaeum (19r-73v) – g. Argumentum Evangelii secundum Marcum (75r-v) – h. Capitula Evangelii secundum Marcum (76r-77v) – i. Evangelium secundum Marcum (78r-111v).

2. Evanghelia după Luca – MS I 161 – secolul 10

Novum Testamentum: a. Lectiones Evangelii secundum Lucam (1r-2v) – b. Prologus ad Evangelium secundum Lucam (3v-4r) – c. ‘Elencus’ (4r-8r) – d. Evangelium secundum Lucam (9v-68v) – e. Prologus ad Evangelium secundum Iohannem (69r-v) – f. ‘Elencus’ (69v-70v).

3. Homiliae – MS I 30 – secolul 12

Haimo Autissiodorensis, Homiliae de tempore.

4. Lectionarium (colecție de texte sacre: din Epistole, Evanghelii, viețile Sfinților etc) – MS II 108 – secolul 12

5. Lectionarium – MS II 128 – secolul 12

6. Psalterium monasticum (psalmi și cântece tipice unor ordine călugărești) – MS III 75 – secolul 12

Psalterium monasticum cum canticis et orationibus.

a. Psalterium cum antiphonis (contragarda ant.-132v) – b. Cantica et hymni (132v-143r) – c. Dominica oratio, symbolum, fides catholica (143r-145v) – d. Letania (145v-148v) – e. Orationes (148v-152r).

7. Psalterium Davidicum (Psaltirea lui David) – MS III 34 – secolul 13

8. Juvenalis (celebrul poet satiric roman) – MS III 25 – secolul 13

a. Gualterus Map, Dissuasio Valentini, fragm. (1r-v) – b. Iuvenalis, Saturae, cum gll. ‘More omnium satiricorum ex abrupto incipit…’ (2r-57r) – c. Versus ‘Destinat hic felix finem juvenalis adesse…’ (57r) – d. Accessus ‘Causa compositionis huius operis…’ (57v) – e. Versus ‘Mortis et uitte mos est breuis ite venite…’ (57v) – f. Versus ‘O diues, diues non omni tempore uiues…’ (57v) – g. Gualterus de Castellione, Versus ‘Licet eger cum egrotis…’ (58r) – h. Versus ‘Nicholai praesulis festum celebremus…’ (58r) – i. Versus ‘Crescens incredulitas…’ (58v) – j. Versicula et anathema (58v).

9. Ovidius (Epistolele de la Pontus Euxinus) – MS III 24 – secolul 13

a. Ovidius, Epistolae ex Ponto, cum gll. (1r-29v) – b. Servius, ‘Centimetrum’ (30r-32v) – c. ‘Goswinus’, Versus de passione Domini (33r-35v).

10. Antiphonale (texte religioase aflate în diferite cântări folosite în slujbele religioase) – MS II 130 – secolul 12-13

a. Antiphonale, fragm. (Ir-1v; 31r-v) – b. Petrus de Riga, Aurora seu Biblia versificata, incompl. (2r-30r).

Trebuie spus că numărul actual, total, al manuscriselor din Biblioteca Batthyaneum se ridică la 1779, colecția îmbogățindu-se recent cu manuscrisul etiopian de secol XVII-XVIII, donat de domnul Emilian Radu, colecționar privat și binefăcător al Bibliotecii, motiv de maximă bucurie pentru noi, în fiecare zi!