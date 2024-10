FOTO | Târnosirea bisericii „Sfinții Trei Ierarhi” din parohia Cugir VI, protopiatul Sebeș: Slujba, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei

Jandarmeria Alba participă la Ștafeta Veteranilor Invictus 2024: Evenimentul, omagiu eroilor și veteranilor României Și anul acesta Jandarmeria Alba are onoarea de a anunța participarea la Ștafeta Veteranilor Invictus, un eveniment care aduce un omagiu eroilor și veteranilor României. Acțiunea face parte din seria de evenimente organizate sub egida Invictus România, ce are scopul de […]