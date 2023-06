FOTO ȘTIREA TA| Telefon găsit într-un parc pentru copii, din zona Bulevardului Transilvaniei, din Alba Iulia. Tânăra care l-a găsit, caută proprietarul

FOTO ȘTIREA TA| Polițist din cadrul IPJ Alba, dat exemplu de „așa da”: „V-ați făcut datoria cu onoare. Mulțumim frumos!”

Un polițist de la Serviciu de Ordine Publica din cadrul IPJ Alba a fost prezentat drept exemplu pe rețelele sociale de către o localnică.

În timpul desfășurării Alba Iulia Super Rally, polițistul Cosmin Salvan a acordat primul ajutor unei femei care a căzut cu bicicleta și a ajutat o vârstnică să-și care cumpărăturile.

„Dragi albaiulieni azi in timpul raliului din Alba Iulia, Poliția a fost la toate intersecțiile din oras. Un agent al Poliției Alba Iulia, a acordat prim ajutor unei doamne care a căzut cu bicicleta și apoi a ajutat o doamna in vârsta sa își ducă plasele. Felicitări domnule Cosmin (nu am reținut numele de familie). Ați dat dovada azi de mult respect, bun simt și v-ați făcut datoria cu onoare. Mulțumim frumos”, a scris albaiulianca pe Facebook.